Sociální sítě proměnily vztahy. Román O hvězdách víš h*vn* boduje u všech generací

Bestseller O hvězdách víš h*vn* od autora Petra Hanela, oceněný v roce 2024 jako Český knižní debut na Humbook Awards (věnovaných převážně young adult knihám), si získal čtenáře napříč generacemi a stal se jedním z nejúspěšnějších českých literárních debutů posledních let. Vyšel v nakladatelství Host a v prosinci se dočkal už třetího dotisku.
Hanelův generační román sází na suverénní styl, sarkastického vypravěče, svižné tempo a nekompromisní upřímnost, se kterou popisuje vztahy v době sociálních sítí. Právě díky realistickému pojetí má úspěch kniha nejen u teenagerů, ale i u starších čtenářů, kteří si zavzpomínají a občas se možná přistihnou, že podobné situace zažívají dodnes.
„Chtěl jsem, aby kniha byla něco víc než jen středoškolská řachanda, kde kluci chtějí sex,“ říká Hanel. „Cíl byl, aby vztahy vyobrazovala dospěle, nejednostranně, aby v právu nebyl on ani ona. Zkrátka tak, aby odpovědi na věci, které se odehrály ,tenkrát´, nenašli v knize jen muži, ale i ženy.“
Ačkoli bývá román řazen mezi young adult literaturu, jde spíš o svěže napsanou generační výpověď s ostrým společenským podtextem. O ztrátě iluzí, vlivu všudypřítomných sociálních sítí, manipulaci i potřebě mluvit o emocích.
Autor na knize pracoval devět let, dohromady vzniklo 22 verzí. Nejnáročnější přitom byly poslední dva roky, protože rukopis odmítla čtyři nakladatelství. „Redaktoři nevěřili, že by ženy chtěly číst o vztazích z pohledu kluků. A už vůbec ne realisticky. Přitom když si dnes přečtete recenze, obojí je v nich chváleno nejčastěji,“ říká Petr Hanel.
Nyní se chystá uvedení románu pro německý trh, překlad od Handy Hadas vyjde v březnu v nakladatelství Anthea Verlag, kde vyšly mimo jiné české tituly jako Srpny Jakuba Stanjury nebo Skutečná cesta Patrika Bangy.
ZAJÍMAVOSTI O KNIZE
Originální soundtrack. Kniha obsahuje unikátní prvek v podobě QR kódů, které propojují konkrétní scény s hudbou. Čtenáři si tak mohou přehrávat skladby přesně ve chvíli, kdy v příběhu zní, což prohlubuje atmosféru.
Projekt zvolsi.info přislíbil zapojení knihy do vzdělávacích aktivit o vlivu sociálních sítí a maskulinitě.
Autor ke knize natočil i krátkometrážní film s Vojtěchem Franců v hlavní roli – desetiminutový „kraťas“ měl v listopadu premiéru v Edison Filmhubu a má sloužit jako ověření konceptu s ambici přilákat producenty pro seriálovou adaptaci.
Méně než pětina Američanů podporuje Trumpovy snahy získat Grónsko
Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko schvaluje 17 procent Američanů. Dnes to s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos uvedla agentura Reuters. Většina republikánů i demokratů se staví proti použití vojenské síly k nabytí ostrova a více než polovina respondentů věří, že Trumpovy kroky mohou ohrozit NATO.
"Vždyť vám tam umře!" Soud přehrál šokující hovor o zmatcích při záchraně studenta
Okresní soud ve Vyškově v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku přehrál hovor, ve kterém zdravotnice a vojáci řeší se záchranáři, kam má jejich záchranářská sanitka do vojenského prostoru dojet, a co je se studentem. Trval přes deset minut a provázely jej zmatky.
Turek obsadil „jeho“ kancelář. „Jde jim jen o kšefty,“ rozčiluje se exministr
Ještě před několika dny si nedovedl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL představit, že by jeho bývalou kancelář obsadil poslanec Motoristů sobě Filip Turek. Teď je to však realita, nový ministr životního prostředí Petr Macinka tvrdí, že to tak prostě vyšlo – a Turek jako vládní zmocněnec pro klimatickou změnu má ministerskou kancelář.
ŽIVĚBabišova vláda si ve sněmovně říká o důvěru. Armagedon, trafika Turkovi, volá opozice
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil audit a řešení dlouhodobých problémů
Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.