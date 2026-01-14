Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Literatura

Sociální sítě proměnily vztahy. Román O hvězdách víš h*vn* boduje u všech generací

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Bestseller O hvězdách víš h*vn* od autora Petra Hanela, oceněný v roce 2024 jako Český knižní debut na Humbook Awards (věnovaných převážně young adult knihám), si získal čtenáře napříč generacemi a stal se jedním z nejúspěšnějších českých literárních debutů posledních let. Vyšel v nakladatelství Host a v prosinci se dočkal už třetího dotisku.

Petr Hanel je začínající filmař a spisovatel, milovník starší tvorby Christophera Nolana a zapálený urbexer. Jeho knižním debutem se stal román O hvězdách víš hovno.
Petr Hanel je začínající filmař a spisovatel, milovník starší tvorby Christophera Nolana a zapálený urbexer. Jeho knižním debutem se stal román O hvězdách víš hovno.Foto: Nakladatelství Host
Reklama

Hanelův generační román sází na suverénní styl, sarkastického vypravěče, svižné tempo a nekompromisní upřímnost, se kterou popisuje vztahy v době sociálních sítí. Právě díky realistickému pojetí má úspěch kniha nejen u teenagerů, ale i u starších čtenářů, kteří si zavzpomínají a občas se možná přistihnou, že podobné situace zažívají dodnes.

Obálka knihy Petra Hanela O hvězdách víš hovno.
Obálka knihy Petra Hanela O hvězdách víš hovno.Foto: Nakladatelství Host

„Chtěl jsem, aby kniha byla něco víc než jen středoškolská řachanda, kde kluci chtějí sex,“ říká Hanel. „Cíl byl, aby vztahy vyobrazovala dospěle, nejednostranně, aby v právu nebyl on ani ona. Zkrátka tak, aby odpovědi na věci, které se odehrály ,tenkrát´, nenašli v knize jen muži, ale i ženy.“

Ačkoli bývá román řazen mezi young adult literaturu, jde spíš o svěže napsanou generační výpověď s ostrým společenským podtextem. O ztrátě iluzí, vlivu všudypřítomných sociálních sítí, manipulaci i potřebě mluvit o emocích.

Autor na knize pracoval devět let, dohromady vzniklo 22 verzí. Nejnáročnější přitom byly poslední dva roky, protože rukopis odmítla čtyři nakladatelství. „Redaktoři nevěřili, že by ženy chtěly číst o vztazích z pohledu kluků. A už vůbec ne realisticky. Přitom když si dnes přečtete recenze, obojí je v nich chváleno nejčastěji,“ říká Petr Hanel.

Reklama
Reklama

Nyní se chystá uvedení románu pro německý trh, překlad od Handy Hadas vyjde v březnu v nakladatelství Anthea Verlag, kde vyšly mimo jiné české tituly jako Srpny Jakuba Stanjury nebo Skutečná cesta Patrika Bangy.

Související

ZAJÍMAVOSTI O KNIZE

Originální soundtrack. Kniha obsahuje unikátní prvek v podobě QR kódů, které propojují konkrétní scény s hudbou. Čtenáři si tak mohou přehrávat skladby přesně ve chvíli, kdy v příběhu zní, což prohlubuje atmosféru.

Projekt zvolsi.info přislíbil zapojení knihy do vzdělávacích aktivit o vlivu sociálních sítí a maskulinitě.

Autor ke knize natočil i krátkometrážní film s Vojtěchem Franců v hlavní roli – desetiminutový „kraťas“ měl v listopadu premiéru v Edison Filmhubu a má sloužit jako ověření konceptu s ambici přilákat producenty pro seriálovou adaptaci.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

Méně než pětina Američanů podporuje Trumpovy snahy získat Grónsko

Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko schvaluje 17 procent Američanů. Dnes to s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos uvedla agentura Reuters. Většina republikánů i demokratů se staví proti použití vojenské síly k nabytí ostrova a více než polovina respondentů věří, že Trumpovy kroky mohou ohrozit NATO.

Exministr životního prostředí Petr Hladík v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Exministr životního prostředí Petr Hladík v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Exministr životního prostředí Petr Hladík v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Turek obsadil „jeho“ kancelář. „Jde jim jen o kšefty,“ rozčiluje se exministr

Ještě před několika dny si nedovedl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL představit, že by jeho bývalou kancelář obsadil poslanec Motoristů sobě Filip Turek. Teď je to však realita, nový ministr životního prostředí Petr Macinka tvrdí, že to tak prostě vyšlo – a Turek jako vládní zmocněnec pro klimatickou změnu má ministerskou kancelář.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama