Sedm týdnů do Frankfurtského knižního veletrhu zpestří deset českých výstav

Během sedmi týdnů, které zbývají do začátku Frankfurtského knižního veletrhu, se v Německu uskuteční deset českých výstav. Jedna z nich se veřejnosti otevřela ve čtvrtek 20. srpna a přibližuje dějiny československého samizdatu. Další expozice zájemcům z Frankfurtu nad Mohanem a okolí představí českou ilustraci, moderní architekturu či uměleckou tvorbu Anny Hulačové a Veroniky Richterové.
Česko je letos čestným hostem frankfurtského veletrhu, který je největší akcí svého druhu na světě. České přípravy na něj podle ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka právě vrcholí.
"Teď je ten nejhektičtější a nejdramatičtější čas, protože všechno už je připraveno, ale teď to musíme dát dohromady. Zbývá sedm týdnů, kdy musí být dokončen národní pavilon, musí být dokončen národní stánek," řekl ve Frankfurtu ředitel Kubíček. Moravská zemská knihovna organizuje prezentaci České republiky jako čestného hosta veletrhu, který začne 7. a skončí 11. října.
Na veletrh do Frankfurtu Česko na počátku října přiveze 75 autorů a autorek, více než 120 německých překladů českých knih a 40 nakladatelství. Prezentovat se bude pod heslem Země na pobřeží, které odkazuje na Zimní pohádku od Williama Shakespeara. Anglický dramatik v ní umístil Bohemii, tedy Čechy, na mořské pobřeží.
Kubíček připomněl, že během jediného říjnového týdne se bude Česko prezentovat více než stovkou kulturních akcí - čtení, divadelních a filmových představení. Už před začátkem samotného veletrhu budou mít zájemci možnost se seznámit s některými aspekty české kultury na deseti výstavách. Konat se budou ve Frankfurtu a jeho okolí. První se otevřela dnes ve frankfurtském Muzeu komunikace, přibližuje dějiny československého samizdatu a v širším kontextu i potlačováním svobody projevu totalitními režimy a ideologiemi. Navštívit ji bude možné až do ledna příštího roku.
"Druhá výstava bude zahájena 4. září, nikoli ve Frankfurtu, ale trochu odvážně v Offenbachu," řekl s nadsázkou ředitel Českého literárního centra Martin Krafl. Odvaha byla podle něj potřeba, protože v Německu se rivalita mezi Frankfurtem a Offenbachem podobná škádlení mezi Prahou a Brnem. V muzeu Klingspor v Offenbachu nad Mohanem se zájemcům představí české knižní umění od roku 1900 do současnosti. Na výstavě se podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze.
Ve Frankfurtu se do říjnového začátku veletrhu otevře ještě dalších osm výstav s českou tematikou. Budou se věnovat mimo jiné české knižní ilustraci či literární tvorbě českých spisovatelek od Boženy Němcové po Radku Denemarkovou. Další výstava, která vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, ukáže příklady děl mladých českých architektů z generace takzvaných mileniálů. Na samostatné výstavě v síni Schirn Kunsthalle se bude prezentovat sochařka Anna Hulačová, ve frankfurtské Palmové zahradě se představí díla umělkyně Veroniky Richterové vyrobená z plastových lahví - kaktusy, sukulenty či borovice.
Venkovní výstava před Německou národní knihovnou s názvem Oženil jsem se s češtinou přiblíží německého spisovatele a překladatele z češtiny Reinera Kunzeho. Zaměří se na jeho literární i osobní vazby s významnými českými spisovateli, zejména s Ludvíkem Kunderou, Milanem Kunderou a Janem Skácelem. Z Východočeského muzea v Pardubicích pak do frankfurtského Archeologického muzea dorazí kuriozita - nejstarší obětina piva ve střední Evropě. Jedná se o unikátní bronzové vědro, v němž vědci našli pozůstatky bylinného prosného piva či kaše.
Desítka výstav ve Frankfurtu a Offenbachu je součástí takzvaného Roku české kultury, který začal symbolicky po skončení loňského knižního veletrhu. Jeho smyslem bylo v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku zviditelnit českou kulturu a především literaturu před začátkem letošního veletrhu, jehož je Česko čestným hostem. V rámci kulturního roku se už uskutečnily desítky akcí.
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