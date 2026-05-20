Satanské tango i Septologie. Vychází knihy dvou nobelistů, Krasznahorkaiho a Fosseho

V oblasti překladové beletrie se letos na jaře v nakladatelství Host opravdu urodilo. Na knižní pulty právě přicházejí knihy hned dvou držitelů Nobelovy ceny za literaturu. Po více než dvaceti letech vychází román Satanské tango Lászlóa Krasznahorkaiho a vůbec poprvé se na český trh dostává téměř osmisetstránková Septologie Jona Fosseho.
László Krasznahorkai patří k nejvýznamnějším maďarským prozaikům, o čemž svědčí i Nobelova cena za literaturu, kterou získal vloni. Proslavil se ale už v polovině 80. let svým debutovým románem Satanské tango, který v Česku nyní vychází v aktualizovaném vydání.
Uprostřed bezvýchodné maďarské pusty
„Román, v překladu Simony Kolmanové, neztrácí ani po čtyřiceti letech nic ze své naléhavosti a aktuálnosti. Ačkoli se jedná o autorovu prvotinu, dodnes patří k jeho nejznámějším a nejcitovanějším dílům. Satanské tango ihned po vydání v roce 1985 rozvířilo literární vody a od té doby nepřestává čtenáře fascinovat přesným vyobrazením bezútěšnosti, inspirovaným tehdejší politickou atmosférou v Maďarsku, avšak neméně platným i v současnosti. Kroky tanga nás provází vizí univerzální zkázy, pekelným kruhem, kde se konec prolíná se začátkem a z něhož není úniku,“ říká redaktorka překladové literatury Lucie Bregantová.
Satanské tango čtenáře sugestivně vtahuje do pochmurné, deštivé atmosféry maďarské pusty jako sociální reality. Prolíná se tu dvojí řád věcí: neustálý zánik a snaha tento proces staticky zachytit a popsat. Věci se v románu často jeví jako nadpozemsky iracionální, pak se však zpětně ukazuje jejich pozemská racionalita.
László Krasznahorkai obdržel mnoho ocenění včetně nejprestižnější maďarské literární ceny Kossuth, Mezinárodní Bookerovy ceny za rok 2015 či ceny Prix Formentor. Spolu s režisérem Bélou Tarrem spolupracoval na filmových adaptacích svých románů Satanské tango a Werckmeisterovy harmonie a také na filmu Turínský kůň. Jeho dílo vychází ve více než čtyřiceti jazycích.
Putování městem i vlastní minulostí
Román Septologie norského prozaika, dramatika a laureáta Nobelovy ceny za literaturu za rok 2023 Jona Fosseho do češtiny přeložila Daniela Mrázová. Rozsáhlá próza je právem považována za autorův magnum opus. „Ačkoli většinu své tvorby Fosse věnoval spíše kratším literárním i dramatickým útvarům, příběh malíře Asleho a jeho stejnojmenného alter ega rozehrává na úctyhodných osmi stech stranách. Prolínáním vzpomínek, úvah i na první pohled jednoduchých rozhovorů předkládá čtenářům univerzální lidská témata, jako je síla a důležitost umění, láska, víra či život sám,“ popisuje redaktorka Bregantová.
A o co v knize jde? Je advent a stárnoucí malíř Asle se připravuje na svou každoroční vánoční výstavu. Jeho pravidelný život vdovce vyplněný prací, vzpomínkami na milovanou ženu a hovory se sousedem naruší nečekaná událost — jeho přítel a současně alter ego stejného jména potřebuje pomoc. A tak Asle pendluje mezi svým domovem na samotě a městem a zároveň putuje v čase: cesty i jednotlivá zastavení mu slouží jako dveře, jimiž se vrací ke klíčovým okamžikům svého života.
Prostřednictvím vnitřního monologu, členěného do dlouhých rytmických celků, a průzračných dialogů se čtenář noří do dvou paralelních životních osudů. Neodbytně všudypřítomnou smrt v životě hlavních postav střídá adventní poselství naděje.
Dílo Jona Fosseho bylo přeloženo do více než padesáti jazyků a jeho divadelní hry se opakovaně uvádějí na jevištích po celém světě. Získal také čestný doktorát na brněnské Janáčkově akademii múzických umění.
Ukrajinci se chlubí vzácným úlovkem. Tajná zpráva Rusů má přiznávat veliký problém
Ruské hospodářství čelí vzrůstajícímu tlaku, počet aktivních ropných vrtů se snižuje a jejich opětovné spuštění bude složité. Rostoucí ekonomické problémy se přitom Moskva snaží skrývat, tvrdí Kyjev, jemuž se údajně podařilo získat interní dokumenty ruské vlády. Podle něj problémy svědčí i o efektivitě ukrajinských úderů na ruskou energetickou a průmyslovou infrastrukturu.
Lidé nakoupili dluhopisy za 22 miliard, zájem předčil všechny odhady
Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard korun, uvedla ve středu na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zároveň rozhodla, že se budou Dluhopisy Republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června.
Sudetoněmecký sjezd rozjitřil nenávist v Chebu. Na krajanský spolek někdo nastříkal hákový kříž
Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo v noci na středu nastříkal sprejem hákové kříže. Vedení města vandalský čin na facebooku odsoudilo. Případem se zabývá i policie. Podle starosty města Jana Vrby (ANO) jde o naprosto nepřijatelný čin.
Rituály slibovaly ženě obdaření láskou, přišla o více než milion korun
O více než milion korun přišla žena z Přerovska kvůli rituálům slibujícím zajištění hojnosti, obdaření láskou a zhodnocení financí. Podle policistů se žena nechala nalákat na inzerci na sociálních sítích, která nabízela různé služby duchovního charakteru.
ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem
Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.