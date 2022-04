Rusko opustili další umělci, odjeli spisovatelka Ulická a režisér Serebrennikov

Po invazi na Ukrajinu odcestovali z Ruska spisovatelka Ljudmila Ulická a režisér Kirill Serebrennikov. Devětasedmdesátiletá autorka románů Případ Kukockij, Zelený stan nebo prózy Daniel Stein, překladatel, které prodala přes 2,5 milionu výtisků, řekla německé Deutsche Welle, že je od začátku března v Berlíně.

"Je to jako narodit se do nového života. Mění se vám každodenní zvyky a reflexy," uvedla Ulická a připomněla emigraci ruských intelektuálů do Berlína ve 20. letech minulého století. "Viktor Šklovskij v roce 1922 napsal knihu Zoo aneb Dopisy nikoli o lásce. Teď, přesně o 100 let později, by člověk mohl napsat Zoo 2," poznamenala s odkazem na známého spisovatele a literárního teoretika.

Představitel ruského formalismu Šklovskij se sice podílel na revoluci z roku 1917, později se ale postavil proti bolševikům a na několik let emigroval do Berlína. Později se do Sovětského svazu naopak vrátil a také tam roku 1984 zemřel.

Ljudmila Ulická patřila k disidentům už za Sovětského svazu. Roku 1970 byla propuštěna z výzkumného ústavu genetiky za to, že svůj psací stroj půjčila na ilegální opis prózy amerického židovského spisovatele Leona Urise. Stroj s knihou skončily v rukách tajné služby KGB.

Poslední dvě dekády se Ulická kriticky vyjadřuje k vládě prezidenta Vladimira Putina a účastní se demonstrací. V roce 2014 zkritizovala Ruskem podporovanou válku na východě Ukrajiny, kvůli čemuž ji státní média označila za vlastizrádkyni. O dva roky později autorku v Moskvě napadli nacionalisté. Pětadvacet výtržníků v pseudovojenských uniformách se svatojiřskými stužkami tehdy třiasedmdesátiletou ženu polilo barvou. Spisovatelka odsoudila také nynější ruskou invazi na Ukrajinu.

Perzekvovanému dvaapadesátiletému divadelnímu a filmovému režisérovi Kirillu Serebrennikovovi umožnil ruský režim po několika letech domácího vězení a soudů odjet již začátkem letošního roku, kdy začal zkoušet inscenaci v německém Hamburku.

Později se režisér filmů Léto nebo U Petrovových řádí chřipka vrátil. Minulý týden, po dalším jednání moskevského soudu, však z Ruska opět odcestoval, tentokrát už na delší dobu, píše list Moscow Times.

Režisér byl vyfocen na pařížském Náměstí Bastilly v tričku s nápisem "Já televizi vypínám", kterým se Rusové distancují od státní propagandy. Fotografii zveřejnil Joël Chapron ze společnosti propagující francouzskou kinematografii Unifrance. Informaci o Serebrennikovově odjezdu potvrdil také dlouholetý producent jeho filmů Ilja Stewart z moskevského studia Hype.

Časopis Variety.com tvrdí, že Serebrennikov hodlá v Německu zůstat delší dobu. Nyní dokončuje snímek o vztahu skladatele Petra Iljiče Čajkovského s jeho někdejší žačkou z konzervatoře a pozdější manželkou Antoninou Ivanovnou Miljukovovou.

"Kirill se teď může pohybovat zcela volně. Vrátili mu pas, dostal vízum," popsal Chapron pro francouzský deník Le Figaro. "Zdá se, že Vladimir Putin je odhodlaný dostat z Ruska každého, koho považuje za nežádoucího," dodal.

Ruský prezident Putin minulý měsíc v projevu naznačil, že země začne ostřeji postupovat proti vlastním občanům, kteří jsou kritičtí vůči režimu. "Jakýkoliv národ, natož ten ruský, umí odlišit pravé vlastence od bastardů a zrádců. Vyplivne je jako mouchu, která náhodou vletěla do pusy," uvedl Putin a dále hovořil o "samočištění společnosti".

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov výrok později rozvedl slovy, že "někdo odejde ze zaměstnání, někdo z aktivního služebního života, někdo opustí zemi a přesídlí do jiného státu".

Od začátku ruského vojenského tažení na Kyjev už z Ruska odcestovali primabalerína baletu Velkého divadla v Moskvě Olga Smirnovová, herečka Čulpan Chamatovová, režisér Kantěmir Balagov, zpěvačky Zemfira a Alla Pugačovová nebo filmový kritik Anton Dolin.