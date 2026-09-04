Románem pro Frankfurt se staly Krávy, Barvy duše a Jezero. Uspěly mezi 294 rukopisy

Vítězkami soutěže Román pro Frankfurt, kterou vyhlásila Moravská zemská knihovna v rámci příprav čestného hostování České republiky na letošním Frankfurtském knižním veletrhu, se staly tři autorky – Iva Hadj Moussa s černohumorným románem Krávy, Veronika Opatřilová s křehkým románovým příběhem Barva duše a Ludmila Svozilová s psychologickým románem Jezero.
Z celkových 294 rukopisů je vybrala šestičlenná mezinárodní porota složená ze zahraničních bohemistů, literárních kritiků a kritiček v čele s Alessandrem Catalanem, profesorem literárních studií na univerzitě v Padově. Každá z vítězek získává odměnu 80 000 Kč, představí osobně svůj román na letošním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a pro další propagaci na zahraničních trzích vzniknou překlady úryvků jejich děl do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny.
Oceněné rukopisy se dle poroty výrazně liší poetikou, vypravěčskými prostředky i způsobem, jakým navazují kontakt s publikem. Spojuje je však výrazná autorská identita a schopnost proměnit zvolenou látku v přesvědčivý románový tvar. Tři rozdílné romány tak ukazují schopnost české prózy oslovit čtenáře a čtenářky i za hranicemi domácího literárního prostředí.
Jak se vybíraly vítězné rukopisy?
Celý proces výběru probíhal anonymně. Z rukopisů byly před jejich předáním mezinárodní porotě odstraněny veškeré údaje o autorkách a autorech, jejichž jména se porotkyně a porotci dozvěděli až po konečném rozhodnutí. Do závěrečného kola postoupilo deset románů. A jak zdůrazňuje porota, výběr vítězných tří rukopisů byl velmi obtížný, protože i díla dalších sedmi autorek a autorů stojí svojí kvalitou za pozornost.
Vedle vítězek se tak do finální desítky dostali (v abecedním pořadí) Roman Forst, Eva Franková, Štěpán Kuchlei, Eugen Liška, Alice Škrlant, Barbora Vajsejtlová a Ivo Vysoudil.
„Závěrečná diskuse ukázala, jak obtížné je poměřovat výrazně odlišné texty jediným kritériem. Porota proto zvažovala především literární kvalitu, sílu a originalitu autorského hlasu, vztah mezi formou a vyprávěnou látkou, kompoziční jistotu i schopnost románu přesvědčivě dovést svou stavbu až k závěru. Důležitý byl také zahraniční potenciál, chápaný nikoli pouze jako snadná přeložitelnost či univerzálnost tématu, ale jako schopnost rukopisu obstát v jiném literárním a kulturním prostředí a oslovit zahraniční čtenáře,“ zdůrazňuje porota.
Dle ní také finální výběr zároveň ukazuje, jak rozdílnými cestami se může současný český román vydávat. „Oceněné rukopisy se výrazně liší poetikou, vypravěčskými prostředky i způsobem, jakým navazují kontakt se čtenářem. Spojuje je však výrazná autorská identita a schopnost proměnit zvolenou látku v přesvědčivý románový tvar. Tři takto rozdílné romány ukazují schopnost české prózy oslovit čtenáře i za hranicemi domácího literárního prostředí,“ dodává porota.
Trocha cynismu a černého humoru
Román Krávy spisovatelky, scenáristky a psycholožky Ivy Hadj Moussa vyniká především černým humorem a cynismem, kterými ústřední trojice hrdinek reaguje na podněty zvenčí. Porotu zaujal coby kompozičně promyšlený a motivicky propojený text, tvořící autonomní svět, který zároveň přináší osobitou výpověď o dnešní době. „Námět na román Krávy jsem v sobě nosila už dlouho. Letos v zimě to ze mě nějak vytrysklo a v půlce dubna byl rukopis na světě. Řekla jsem si, že zkusím štěstí a pošlu ho do soutěže Román pro Frankfurt. Když pak přišla zpráva, že Krávy pojedou do Německa, nevěřila jsem tomu. O svém psaní i sama o sobě celkem dost pochybuji, takže moje první reakce byla: ‚Někdo se spletl. Muselo dojít k administrativní chybě.‘ Když jsem si to dostatečně ověřila, nejistota opadla a zbyla jen čistá radost. V naší domácnosti mezitím vzniklo heslo ‚Z Božetic až do Frankfurtu‘. Těším se moc!“ říká Iva Hadj Moussa.
Křehký příběh ze severu Švédska
Barva duše spisovatelky a literární překladatelky ze švédštiny a angličtiny Veroniky Opatřilové je křehký příběh postav, jejichž osudy se odehrávají v několika časových rovinách na severu Švédska. Porotu zaujal svým literárním zpracováním a výrazovou působivostí: obrazný, poetický, ale i expresivní jazyk zdařile vykresluje melancholickou a emocemi prosycenou atmosféru příběhu, text citlivě pracuje s motivy smyslových vjemů a jemnou psychologickou kresbou. „Vždycky jsem snila o tom, dostat své psaní za hranice České republiky, ale zdálo se mi to nemožné. Když jsem se dozvěděla o Románu pro Frankfurt, rozhodla jsem se zariskovat a upřímně se mi těžko věří, že se to povedlo. Je mi velkou ctí být součástí reprezentace české literatury na letošním veletrhu,“ uvádí Veronika Opatřilová.
Psychologický román se špetkou nadpřirozena
Jezero české spisovatelky, výtvarnice, keramičky a příležitostné ilustrátorky Ludmily Svozilové je výrazně komponovaný psychologický román, který obratně využívá postupy thrilleru. Porotu zaujal jako řemeslně vyzrálý a čtenářsky strhující text spojující psychologické roviny s nepřímo předkládanými motivy tajemství a nadpřirozena, který dokáže udržet napětí a zároveň vybízí k hlubší reflexi vlastní existence.
„Jedná se o můj nejrozsáhlejší a pravděpodobně i nejpropracovanější román. Jeho první pracovní verze vznikla už v roce 2012 a od té doby jsem se k ní průběžně vracela. Jezero tak mohu s klidným svědomím označit za text, který mě psaním provází prakticky od počátku, a postupem času se stal mojí srdeční záležitostí, což pro mě představovalo asi nejsilnější motivaci k jeho přihlášení do soutěže. Nepochybovala jsem, že o soutěž bude velký zájem a porotě se na stole sejde hodně kvalitních prací. Takže to, že právě můj rukopis pojede do Frankfurtu, mě velmi mile překvapilo,“ uzavírá Ludmila Svozilová.
Česko hostem Frankfurtského knižního veletrhu
Čestné hostování Česka od 7. do 11. října na Frankfurtském knižním veletrhu, největší a nejvýznamnější světové knižní události, kterou loni navštívilo 238 tisíc lidí ze 131 zemí celého světa, představuje největší prezentaci české literatury v zahraničí v novodobé historii.
V rámci programu se představí 75 českých autorek a autorů prózy, poezie, komiksu, dětské literatury, dramatu i nonfiction na více než 100 literárních a kulturních vystoupeních. Představí se více než 170 českých titulů přeložených v letech 2024–2026 do němčiny.
Český program proběhne na mnoha dalších místech ve Frankfurtu nad Mohanem. Říjnové hostování doprovází Rok české kultury v německojazyčných zemích, v jehož rámci se od října 2025 do prosince 2026 představují české autorky a autoři, nakladatelství, překladatelky a překladatelé na více než 100 akcích.
Čestné hostování probíhá pod mottem Česko: země na pobřeží odkazujícím na Williama Shakespeara, který Bohemii – Česko ve své divadelní hře Zimní pohádka umístil na mořské pobřeží.
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