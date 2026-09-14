Rok po smrti Ivana Klímy vyjde jeho nově objevená kniha

Titul s názvem Praha má láska patří mezi několik dosud nezveřejněných děl, která nalezla Klímova rodina, napsal ČTK jeho syn Michal Klíma. Kniha bude představena na Frankfurtském knižním veletrhu, který se koná na začátku října. Ivan Klíma by se letos v září dožil 95 let, zemřel loni 4. října.
Spisovatel v nové knize provádí historií, pamětí a duší Prahy, kde strávil většinu života. "Praha má láska bude pro Klímovy čtenáře překvapením. Není to román ani soubor povídek, ale osobitý intelektuální průvodce," dodal Michal Klíma.
Kniha vyjde také v angličtině a němčině. Obě vydání podpořilo ministerstvo kultury, německé vydání také Česko-německý fond budoucnosti. České a anglické vydání doprovodila ilustracemi autorova dcera, malířka Hana Bergmannová Klímová. Německé vydání doplňují historické fotografie Prahy.
Klímova literární pozůstalost přinesla i další nálezy. Je mezi nimi dosud neuvedená divadelní hra o Karlu Čapkovi, scénář televizní hry a několik kapitol z nedokončeného třetího dílu autorových pamětí Moje šílené století. Nalezená díla i plány na jejich vydání představí autorova rodina na začátku října.
Klíma napsal přes 20 knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků. Ústředním motivem jeho knih jsou vztahy mezi muži a ženami. K jeho nejznámějším dílům patří mimo jiné Milenci na jednu noc, povídkový soubor Má veselá jitra či novela Láska a smetí.
Kšeftovali s daty pacientů. Hackeři odcizili rozsáhlou zdravotnickou databázi
Hackeři ze skupiny DataBastard v srpnu odcizili rozsáhlou databázi pacientských a personálních dat jednoho zdravotnického zařízení v Česku. Data následně nabízeli k prodeji. V tiskové zprávě to uvedla bezpečnostní firma ComSource, podle které šlo o nejzávažnější útok za poslední měsíce.
Microsoft sepisuje „ústavu“ pro AI. Nesmí vzdorovat vypnutí, říká návrh
Americký softwarový gigant Microsoft v pondělí představil návrh pravidel pro svou umělou inteligenci (AI), který odráží rostoucí obavy z toho, že by se tato technologie mohla vymknout lidské kontrole. Informovala o tom agentura Reuters.
Dlouhý seznam hříchů a tvrdý trest pro Slováka z Hradce: dostal osm let!
Sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové Peter Sedmák dostal od mezinárodní federace FIBA osmiletý zákaz činnosti.
ŽIVĚ Trump znovu vyzval Ukrajinu k neútočení na ruské rafinerie. Kreml tleská
Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Nejnovější vyjádření učinil v noci na pondělí při návratu z Irska. V neděli v Irsku řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu. Mluvčí Kremlu Trumpova slova přivítal.
ŽIVĚ Po dronovém útoku zůstane klíčový saúdskoarabský ropovod mimo provoz až pět týdnů
Klíčový saúdskoarabský ropovod Východ-Západ, který byl minulý týden poškozen při dronovém útoku, bude po dobu několika týdnů z větší části mimo provoz. Agentuře AP to v pondělí sdělili dva činitelé pod podmínkou zachování anonymity.