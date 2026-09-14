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Literatura

Rok po smrti Ivana Klímy vyjde jeho nově objevená kniha

ČTK
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Titul s názvem Praha má láska patří mezi několik dosud nezveřejněných děl, která nalezla Klímova rodina, napsal ČTK jeho syn Michal Klíma. Kniha bude představena na Frankfurtském knižním veletrhu, který se koná na začátku října. Ivan Klíma by se letos v září dožil 95 let, zemřel loni 4. října.

Spisovatel a dramatik Ivan Klíma napsal přes 20 knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků.
Spisovatel a dramatik Ivan Klíma napsal přes 20 knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků.Foto: HN – Zuzana Šmajlerová
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Spisovatel v nové knize provádí historií, pamětí a duší Prahy, kde strávil většinu života. "Praha má láska bude pro Klímovy čtenáře překvapením. Není to román ani soubor povídek, ale osobitý intelektuální průvodce," dodal Michal Klíma.

Kniha vyjde také v angličtině a němčině. Obě vydání podpořilo ministerstvo kultury, německé vydání také Česko-německý fond budoucnosti. České a anglické vydání doprovodila ilustracemi autorova dcera, malířka Hana Bergmannová Klímová. Německé vydání doplňují historické fotografie Prahy.

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Klímova literární pozůstalost přinesla i další nálezy. Je mezi nimi dosud neuvedená divadelní hra o Karlu Čapkovi, scénář televizní hry a několik kapitol z nedokončeného třetího dílu autorových pamětí Moje šílené století. Nalezená díla i plány na jejich vydání představí autorova rodina na začátku října.

Klíma napsal přes 20 knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků. Ústředním motivem jeho knih jsou vztahy mezi muži a ženami. K jeho nejznámějším dílům patří mimo jiné Milenci na jednu noc, povídkový soubor Má veselá jitra či novela Láska a smetí.

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