Rodinu mu zabili démoni. Česky začíná vycházet nejprodávanější manga současnosti

Nejprodávanější japonský komiks současnosti, manga Zabiják démonů od Kojohary Gotógeho, začíná vycházet v češtině. První z 23 dílů se jmenuje Krutost. Podle údajů za rok 2020 se v Japonsku prodalo 82 milionů výtisků. Po prvním sešitu budou ještě letos v českém překladu následovat další tři, uvedlo nakladatelství Crew.

Manga je pro evropského čtenáře neobvyklá řazením kreseb zprava doleva. Asijské komiksy jsou na rozdíl od evropských často černobílé a ve srovnání s americkými nepůsobí tak akčně.

Příběh plný emocí a soubojů se odehrává v období japonských dějin zvaném Taišó, to znamená mezi roky 1912 až 1926. Chlapec Tandžiró se živí prodejem uhlí, než se mu jednoho dne obrátí život vzhůru nohama. Jeho rodina padne za oběť démonovi a mladší sestra Nezuko se promění v démonku. Sourozenci společně vyráží na cestu, aby zjistili, jak z Nezuko zase udělat člověka, a zároveň se pomstili vrahovi.

Komiks Kojohary Gotógeho získal mnoho cen v Japonsku i zahraničí. Inspiroval celovečerní filmy, počítačové hry, divadelní hru nebo výstavu obrazů.

"Není divu, že se ze série stal takový hit. Zabiják démonů staví na úspěšných základech něco velmi silného a intenzivního," říká Jiří Pavlovský z nakladatelství Crew. "Když se na to podíváte, vidíte klasický příběh kluka, který je nucený bojovat a snaží se být ze všech nejlepší. Což je téma, které se v manze objevuje hodně často. Ale tím, že do hry vstupuje démony nakažená sestra, je to najednou něco jiného, osudovějšího," dodává.

V bývalém Československu reprezentoval komiks pro děti především Čtyřlístek a pro dospělé malíř Kája Saudek. Po roce 1989 na zdejší trh vtrhli američtí superhrdinové. Nejslavnější z nich patří pod vydavatelské společnosti DC a Marvel.

Zatímco postavy DC jako Superman, Batman nebo Flash jsou takřka živoucími polobohy rozhodujícími o osudu vesmíru, firma Marvel v líčení příběhů Spider-Mana, Hulka nebo Iron Mana vsadila spíše na vtip a propojení každodenního života se zachraňováním světa. Mezi komiksy pro starší čtenáře pak patří například Sin City Franka Millera nebo knihy Alejandra Jodorowského. Fanouškům žánru je určená sběratelská edice Legendy evropského komiksu.

Komiks je mezi zdejšími čtenáři stále populárnější. Předloni v červnu vznikla Česká akademie komiksu. Od fanouškovských počátků 90. let se komiks v Česku rozšířil natolik, že dnes je součástí edičních plánů většiny nakladatelství.

Jako čistě komiksové vzniklo před více než 20 lety nakladatelství Crew, které pomohlo odstartovat vlnu zájmu o evropský komiks a prosadilo v Česku právě japonské komiksy manga.