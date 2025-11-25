Povinná četba pro matky a otce. Vycházejí vtipné povídky na téma rodičovství

Jaké to je chodit na třídní schůzky, když se sami pořád ještě bojíte učitelek? Přichystat rodinné zázemí, když vám všichni kolem tvrdí, že je na těhotenství "zlá doba"? Dokážete během pěti minut vyrobit masku na karneval, zavděčit se tchyni domácím koláčem a přežít ponižující poznámky vlastních dětí na vaši adresu? Můžete dostat ve výčepu zaplivané čtyřky životní poselství a změnit výměnu pneumatiky uprostřed zabláceného pole v rodinný zážitek?
Ukázky z knihy Rodičovské historky
Ukázka z povídky Dominika Landsmana Rodičovské schůzky
"Poslední lavice o okna byla obsazená. Na rodičovských schůzkách očividně vládne anarchie a každý rodič si sedí, kde se mu zamane. Samozřejmě, že jsem byl v právu a mohl jsem se s tím dvoumetrovým potetovaným otcem, kterému hlava přecházela rovnou do ramen a neměl tím pádem krk, a který mi zasedl místo, pohádat a klidně i porvat, ale usoudil jsem, že moudřejší ustoupí. Moudřejší a slabší vždy raději ustoupí. Ani ne moudřejší, ale slabší vždy ustoupí.
Ukázka z povídky Martiny Formanové Sepraný trenky:
"Jo, a víš, kam jede na dovolenou Baruna s rodinou?"
"No to nevím…"
Samozřejmě, jak by to mohla maminka vědět.
"Do Rumunska. Představ si. Do Rumunska."
Maminku očividně destinace neudivila.
"Si vem, že dneska můžeš jet absolutně kamkoli, a oni si vyberou Rumunsko. Není to zajímavý?"
Ticho. Takže asi ne.