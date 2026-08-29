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Literatura

RETRO KVÍZ: Čuk a Gek i Honzíkova cesta. Vybavíte si socialistické bestsellery?

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová
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Pamatujete, o jakých literárních dílech se učilo na hodinách češtiny za dob totality? A které ikonické tituly komunistické propagandy jste mohli vidět na knihkupeckých pultech? Pak je pro vás náš následující kvíz tím pravým. Můžete ho brát jako zábavu a taky trochu jako memento časů, kdy ideologie prosakovala i do světa literatury.

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Předseda Motoristů sobě Petr Macinka s dalšími členy strany na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka s dalšími členy strany na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka s dalšími členy strany na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.

Motoristé nasadí do voleb půlku poslanců i s Macinkou. Nové posty chtějí i lidé z ANO

Skoro půlka poslaneckého klubu Motoristů kandiduje v letošních komunálních volbách. Šéf strany Petr Macinka se ale brání slovům o tom, že by partaj neměla dost kandidátů. Nejsou to totiž jen Motoristé, kteří nasazují osvědčené tváře na komunální úrovni. I další sněmovní strany nasadily přes polovinu svých poslanců. Jenže zatímco Motoristů je ve sněmovně 13, takové hnutí ANO má 80 poslanců.

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Ukrajinské drony FP-2 zasáhly v Baltském moři ruskou korvetu Bojkij. Po úspěšném úderu se zřítil stěžeň i hlavní radar. Červen 2026, archivní fotografie.
Ukrajinské drony FP-2 zasáhly v Baltském moři ruskou korvetu Bojkij. Po úspěšném úderu se zřítil stěžeň i hlavní radar. Červen 2026, archivní fotografie.
Ukrajinské drony FP-2 zasáhly v Baltském moři ruskou korvetu Bojkij. Po úspěšném úderu se zřítil stěžeň i hlavní radar. Červen 2026, archivní fotografie.

Německý viceadmirál varoval Evropu. Ruské námořnictvo je stále agresivnější, tvrdí

Ruské námořnictvo podle německého viceadmirála Jana Christiana Kaacka vystupuje v Baltském moři stále agresivněji a hrozba, kterou představuje Rusko, je kvůli tomu neustále vysoká. „Sleduje základny a vojenské jednotky, snaží se zastrašovat, podniká sabotáže, využívá drony a opírá se o takzvanou stínovou flotilu,“ uvedl ve čtvrtečním vystoupení v Berlíně.

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