RETRO KVÍZ: Čuk a Gek i Honzíkova cesta. Vybavíte si socialistické bestsellery?

Pamatujete, o jakých literárních dílech se učilo na hodinách češtiny za dob totality? A které ikonické tituly komunistické propagandy jste mohli vidět na knihkupeckých pultech? Pak je pro vás náš následující kvíz tím pravým. Můžete ho brát jako zábavu a taky trochu jako memento časů, kdy ideologie prosakovala i do světa literatury.
Motoristé nasadí do voleb půlku poslanců i s Macinkou. Nové posty chtějí i lidé z ANO
Skoro půlka poslaneckého klubu Motoristů kandiduje v letošních komunálních volbách. Šéf strany Petr Macinka se ale brání slovům o tom, že by partaj neměla dost kandidátů. Nejsou to totiž jen Motoristé, kteří nasazují osvědčené tváře na komunální úrovni. I další sněmovní strany nasadily přes polovinu svých poslanců. Jenže zatímco Motoristů je ve sněmovně 13, takové hnutí ANO má 80 poslanců.
ŽIVĚ Tottenham - Newcastle 0:0. Skvělý Horníček drží hostům čisté konto
Sledujte online přenos z utkání druhého kola anglické fotbalové Premier League mezi Tottenhamem Hotspur a Newcastlem United s českými brankáři v akci.
Merz obviní Rusko z pokusu o útok v Německu. Chystá „tvrdé opatření“
Německý kancléř Friedrich Merz se chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi EU. Píše o tom bruselský server Politico.
Sportovní tragédie na Vueltě. Fenomenální Pogačar musel odstoupit, i když jasně vedl
Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě.
Německý viceadmirál varoval Evropu. Ruské námořnictvo je stále agresivnější, tvrdí
Ruské námořnictvo podle německého viceadmirála Jana Christiana Kaacka vystupuje v Baltském moři stále agresivněji a hrozba, kterou představuje Rusko, je kvůli tomu neustále vysoká. „Sleduje základny a vojenské jednotky, snaží se zastrašovat, podniká sabotáže, využívá drony a opírá se o takzvanou stínovou flotilu,“ uvedl ve čtvrtečním vystoupení v Berlíně.