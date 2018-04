Recenze: Lze do ráje nepustit zkažený svět? Román od Celeste Ng obrací americký sen naruby

před 1 hodinou

V českém překladu vyšel román populární mladé americké prozaičky Celeste Ng nazvaný Ohníčky všude kolem. Vypráví o vášních, které odhalují pravou tvář lidí. Tu, kterou Američané z lepších kruhů jen neradi ukazují.

Už jako malé děti se lidé na pohádkách učí rozeznávat, co je dobro a zlo. Hranice bývají jasně vymezené, vidění poněkud černobílé, navíc málokdy dochází k momentu překvapení. Postupné odhalování záporných postav probíhá dle očekávání, případně jsou karty rozdány od začátku.

Změna přichází, když jsou děti poprvé konfrontovány se skutečným světem a zjišťují, že vše je trochu jinak. Že zlo může číhat na každém rohu a týkat se lidí, od nichž by je čekali ze všeho nejmíň.

Letos osmatřicetiletá americká spisovatelka Celeste Ng, autorka rovněž do češtiny přeloženého úspěšného debutu Vše, co jsme si nikdy neřekli, si pro svůj druhý román nemohla vybrat "američtější" prostředí.

Tato její kniha, nazvaná Ohníčky všude kolem, se odehrává v devadesátých letech minulého století uprostřed komunity Shaker Hights v americkém Ohiu, tedy na předměstí, které vzniklo začátkem 20. století jako modelová ukázka dokonalého zahradního města. Vše je krásné, pečlivě naplánované. Každý má vzorně střižený trávník, popelnice se schovávají na zadní dvorky, aby nehyzdily ulici, a dokonce i společenství lidí je cíleně koncipováno jako ukázka absolutní symbiózy, na rasu nehledě.

Fungování takto uměle vytvořených komunit by se dalo popsat sloganem "kdo nejde s námi, jde proti nám". Ano, sekání trávníku se dá vynutit vyhláškami a hrozbou pokut, ale dá se takto naplánovat a dlouhodobě udržet fungující komunita? Lze si uchovat odstup od okolního světa a nevpouštět za zdi svého "ráje" starosti a neduhy zkaženého vnějšku?

Román Ohníčky všude kolem je vyprávěn retrospektivně. Začíná požárem honosného sídla rodiny Richardsonových. Otřesená paní Richardsonová v bleděmodrém županu stojí na trávníku a sleduje doutnající zkázu. Vše, co si za léta vybudovali, přišlo vniveč, s manželem a čtyřmi dětmi jim zůstalo jen to, co mají na sobě, a teď se musí nastěhovat do poloviny dvojdomku, který léta pronajímali jiným.

Jedno dítě však s nimi do provizorního nového domova nepůjde. Nejmladší Izzy, černá ovce rodiny a pravděpodobný strůjce požáru, která pro matku z nepochopitelných příčin - alespoň jak tvrdí hasiči - chodila po domě a sirkami rozdělávala malé ohníčky, teď zmizela.

Paní Richardsonová nejspíš nikdy nedokáže dohlédnout do nejzazších zákoutí mysli své od narození problémové dcery. Je však Izzyina revolta skutečně tak nepochopitelná? Není ona hra na dokonalost v komunitě Shaker Heights jen perfektně naučenou přetvářkou, která dříve nebo později musela narazit?

Pod nablýskaným povrchem zahradního města bublají problémy, o nichž nikdo nechce mluvit -předčasně sexuálně vyspělí středoškoláci, utajovaná těhotenství a potraty, navoněný multikulturalismus, který však často není nic než snobská hra na politickou korektnost, problematické vztahy mezi rodiči a dětmi.

Jestli se tři starší děti Richardsonových předem nalinkovanému životu tu a tam vzpíraly drobným výstřelkem, citlivá a vnímavá Izzy dohlédla dál. Je kritická především vůči matce, středostavovské paničce, která si hraje na tolerantní liberálku, přitom je konzervativnější a přízemnější než většina ostatních.

Pomyslnou roznětkou, která na ospalém předměstí převrátí vše vzhůru nohama, je příjezd svobodné matky Mii a její dcery Pearl, nad nimiž "laskavá" paní Richardsonová ustrne a pronajme jim nájemní řadovku. Volnomyšlenkářská umělkyně Mia se však paní Richardsonové záhy začne zajídat, mimo jiné kvůli vlivu, jež má na děti Richardsonových, které v ní našly spřízněnou duši.

Celeste Ng: Ohníčky všude kolem Vydalo nakladatelství Odeon

2017, 376 stran, 349 korun

Překlad: Jana Kunová

Mia navíc sehraje zásadní roli v kauze adopce odloženého čínského dítěte, když se postaví na stranu zoufalé matky a tím ohrozí šťastnou idylku u rodinných přátel Richardsonových, kteří se malé holčičky ujali.

Paní Richardsonová nechápe, že někdo k životu nepotřebuje stále tytéž lidi a pohodlí jediného domova. Nevidí, že základem dobrého vztahu mezi matkou a dcerou je v první řadě komunikace a pochopení, nejen materiální zázemí a pochybné hodnoty.

Možná z nudy, možná nevědomky ve snaze pomstít se nonkonformní Mie, se paní Richardsonová - povoláním novinářka - pustí do pátrání po tajemné minulosti nové nájemnice.

Ohníčky všude kolem jsou vlastně jakýmsi americkým snem naruby. Je to román, který ukazuje, že být bohatý a úspěšný není totéž, jako být šťastný. Hlavně však vypráví o skutečném i pomyslném ohni, vášních - skrytých, ale postupně vyplavovaných -, které dokáží odhalit pravou tvář lidí. Tu, kterou Američané z lepších kruhů nebo z obdobně uměle vytvořených komunit jen neradi ukazují.