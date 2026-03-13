Přeskočit na obsah
Literatura

Rané texty Lustiga vyjdou poprvé v jednom svazku. Spisovatel by letos oslavil 100 let

ČTK

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress připravilo k vydání soubor málo známých povídek, reportáží a úvah Arnošta Lustiga, od jehož narození letos v prosinci uplyne 100 let. Ranou tvorbu českého spisovatele a novináře židovského původu tak čtenáři poprvé najdou v jednom svazku. Kniha nese název Tři z Jeruzaléma, oznámil mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Arnošt Lustig
Arnošt Lustig byl český židovský spisovatel a publicista světového významu, autor celé řady děl s tématem holokaustu.Foto: ČTK
Lustig se narodil 21. prosince 1926 a zemřel 26. února 2011. Za druhé světové války prošel Terezínem, Osvětimí a Buchenwaldem. Osudy lidí za války a holokaustu se pak staly nejčastějším tématem jeho knih, které získaly mezinárodní ohlas.

Nejranější texty v knize Tři z Jeruzaléma jsou z roku 1947, kdy mu bylo 21 let. Povídky psal v době, kdy působil jako zpravodaj českých novin z bojů Izraele za nezávislost. Kniha obsahuje i úvahy a reportáže reflektující období holokaustu a exilu.

"O napsání úvodní statě ke knize jsme požádali jeho dceru, paní Evu Lustigovou. Podařilo se jí skvěle popsat proměny Arnošta Lustiga jako spisovatele," řekla ředitelka nakladatelství Alena Mizerová.

Kniha vychází ve dvou jazycích, češtině a angličtině. Texty doprovázejí ilustrace studentů z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku.

Slavnostní uvedení knihy hostí 17. března Moravská zemská knihovna v Brně. Lidé si tam prohlédnou také výstavu o Lustigově životě a mohou se zastavit v novém koutku, kde jsou v regálech Lustigovy spisy a některé jeho osobní předměty, třeba psací stroj nebo tranzistorové rádio.

Vydání povídkového souboru Tří z Jeruzaléma je součástí série akcí FestivAL100. Pořádá je Nadační fond Arnošta Lustiga. Připomínají Lustigův odkaz ve 12 zemích na čtyřech kontinentech.

