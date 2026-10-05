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Literatura

Knižní veletrh ve Frankfurtu zahájí česká spisovatelka, bude se o ní promítat i dokument

ČTK
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Spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková vystoupí 6. října s projevem na slavnostním zahájení 78. ročníku knižního veletrhu ve Frankfurtu. O den později se představí v diskusi s tchajwanskou spisovatelkou Jang Šuang-ci a při autorském čtení z knihy Čokoládová krev.

2026 - Minifestival AH0J (Literaturfestival) - Tschechien setzt über - der Kulturinitiative Literaturschiff, in der Buchhandlung Kurdirektion in Bad Ischl. Lesungen und Gespräche in Korrespondenz zum Gastauftritt Tschechiens auf der Frankfurter Buchmesse
Spisovatelka Radka Denemarková 30. září 2026 na literárním festivalu AH0J – s podtitulem Czechia Crosses Over (Česko překračuje hranice) – v knihkupectví Kurdirektion v Bad Ischlu. Součástí akce jsou autorská čtení a diskuse, které se konají v návaznosti na účast České republiky jako čestného hosta na Frankfurtském knižním veletrhu 2026. Foto: Profimedia.cz – ČTK / imago stock&people / Rudi Gigler
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Ve čtvrtek 8. října pak vystoupí v debatě o roli české literatury s literárním kritikem Tilmanem Spreckelsenem a 9. října se zúčastní mezinárodní premiéry filmu o sobě Za slovo ručím životem.

Spisovatelku známou svými až nekompromisními postoji bude možné 10. října potkat na autogramiádě nebo na diskusi Česko-německého fondu budoucnosti.

V České republice uvede snímek Za slovo ručím životem do kin společnost Pilot Film v květnu roku 2027. Tvůrci v pondělí 5. října představili trailer.

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Film české režisérky s jugoslávskými kořeny Slobodanky Radunové sleduje autorku během jejích literárních cest a pobytů od Německa přes Švýcarsko a Izrael až po Tchaj-wan. Filmaři uvedli, že se snažili zachytit její otevřenost a přirozený humor na zahraničních pobytech, čteních či diskusích. Podle tvůrců dokumentu si i tím získává příznivce po celém světě.

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Romány Denemarkové, dějově zasazené do 19. až 21. století, reflektují současnost i nedávnou minulost a byly přeloženy do 28 jazyků. Mezi její nejúspěšnější knihy patří Peníze od Hitlera, Kobold, Příspěvek k dějinám radosti, Hodina z olova nebo Čokoládová krev.

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Denemarková je uznávanou literární historičkou, překladatelkou německé literatury a scenáristkou. Patří také k nejvíce překládaným současným českým autorkám. Své texty opakovaně věnuje odkazu totalitních režimů nebo zkoumání různých forem mocenských vztahů, oslovuje čtenáře všech generací a sociálních skupin, a to nejen v Evropě.

Je držitelkou mnoha ocenění. Jako zahraniční autorka byla přijata za členku Německé akademie pro jazyk a poezii a v České republice jí byla udělena Medaile Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Jako jediná česká autorka získala cenu Magnesia Litera ve čtyřech různých kategoriích.

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