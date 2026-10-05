Knižní veletrh ve Frankfurtu zahájí česká spisovatelka, bude se o ní promítat i dokument

Spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková vystoupí 6. října s projevem na slavnostním zahájení 78. ročníku knižního veletrhu ve Frankfurtu. O den později se představí v diskusi s tchajwanskou spisovatelkou Jang Šuang-ci a při autorském čtení z knihy Čokoládová krev.
Ve čtvrtek 8. října pak vystoupí v debatě o roli české literatury s literárním kritikem Tilmanem Spreckelsenem a 9. října se zúčastní mezinárodní premiéry filmu o sobě Za slovo ručím životem.
Spisovatelku známou svými až nekompromisními postoji bude možné 10. října potkat na autogramiádě nebo na diskusi Česko-německého fondu budoucnosti.
V České republice uvede snímek Za slovo ručím životem do kin společnost Pilot Film v květnu roku 2027. Tvůrci v pondělí 5. října představili trailer.
Film české režisérky s jugoslávskými kořeny Slobodanky Radunové sleduje autorku během jejích literárních cest a pobytů od Německa přes Švýcarsko a Izrael až po Tchaj-wan. Filmaři uvedli, že se snažili zachytit její otevřenost a přirozený humor na zahraničních pobytech, čteních či diskusích. Podle tvůrců dokumentu si i tím získává příznivce po celém světě.
Romány Denemarkové, dějově zasazené do 19. až 21. století, reflektují současnost i nedávnou minulost a byly přeloženy do 28 jazyků. Mezi její nejúspěšnější knihy patří Peníze od Hitlera, Kobold, Příspěvek k dějinám radosti, Hodina z olova nebo Čokoládová krev.
Denemarková je uznávanou literární historičkou, překladatelkou německé literatury a scenáristkou. Patří také k nejvíce překládaným současným českým autorkám. Své texty opakovaně věnuje odkazu totalitních režimů nebo zkoumání různých forem mocenských vztahů, oslovuje čtenáře všech generací a sociálních skupin, a to nejen v Evropě.
Je držitelkou mnoha ocenění. Jako zahraniční autorka byla přijata za členku Německé akademie pro jazyk a poezii a v České republice jí byla udělena Medaile Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Jako jediná česká autorka získala cenu Magnesia Litera ve čtyřech různých kategoriích.
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