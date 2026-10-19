Provokatérka s přezdívkou „rudá pornografka“. Elfriede Jelineková slaví 80 let

Jako jízlivá, až sžíravě ironická kritička mezilidských vztahů i poměrů v Rakousku se ve svém díle projevuje tamní spisovatelka a dramatička Elfriede Jelineková. Levicová autorka, celý život silně politicky angažovaná, se nejen v německy mluvících zemích proslavila díly, která jsou pro měšťáky trochu „silná káva“.
Laureátka významných cen včetně Nobelovy ceny z roku 2004, která patří k nejvýznamnějším německy píšícím dramatikům současnosti, oslaví 20. října osmdesátiny.
Udělení Nobelovy ceny Jelinekové bylo tehdy překvapivé. Podle Královské švédské akademie ji získala za „hudební vliv hlasů a protihlasů v románech a dramatech, pomocí kterého jedinečným způsobem odkrývá absurditu a nutkavou sílu společenských klišé“. Autorka žijící v ústraní se charakterem svého díla řadí ke svým krajanům s obdobně nabroušeným perem, jako byli či jsou Thomas Bernhard, Peter Handke nebo Werner Schwab.
Odpůrkyně uměleckého kompromisu
Kontroverzní literátka má – jak jinak – mnoho obdivovatelů, ale také velký počet odpůrců. Její tvorba byla vždy úzce spojena se společenskou angažovaností. Jelineková nikdy nepřipustila umělecký kompromis. V roce 2015 například vzbudila v polské Vratislavi kontroverze její hra Smrt a dívka. Katoličtí aktivisté nesouhlasili s tím, aby se na jevišti předváděly erotické scény a snažili se zabránit divákům ve vstupu.
V českých divadlech se hry Jelinekové objevují, i když ne příliš často. K vidění zde byly v Divadle Komedie (Klára S.), v Národním divadle (Co se stalo, když Nora opustila manžela), Činoherním studiu v Ústí nad Labem (Nemoc aneb Moderní ženy) nebo ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (Bambiland). Aktuálně hraje pražské divadlo Meetfactory její hru Popel. Jedná se o první české uvedení textu z roku 2024, který Jelineková napsala jako bezprostřední reakci na smrt svého životního partnera. Její prózy do ČR pronikají od roku 1999, v překladu vyšly romány Milovnice (1975), Vyvrhelové (1980), Pianistka (1983) nebo Lačnost (2000). Jelineková píše i poezii a eseje. V roce 2004 byla oceněna Cenou Franze Kafky.
Čechům známé příjmení „Jelinek“ má přímou vazbu na tuzemsko, respektive Československo, protože otec literátky byl původem český Žid. Před deportací ho zachránilo povolání chemika (pracoval ve zbrojním průmyslu), psychicky onemocněl a dožil v léčebně. Autorka se ale narodila 20. října 1946 ve štýrském Mürzzuschlagu a vyrůstala ve Vídni. Podle vlastních slov ji dětství nabilo nenávistí, strávila jej o samotě s ambiciózní matkou, která z ní chtěla mít hudebnici.
Vysoké nároky a izolace od vrstevníků se na Jelinekové podepsaly. Odmala hrála na klavír a na varhany a tyto nástroje studovala i na Vídeňské konzervatoři. Po maturitě se psychicky zhroutila, ve studiu však posléze pokračovala. Je i absolventkou historie umění a divadla na Vídeňské univerzitě. Po první krizi začala Jelineková psát a psaní se pro ni stalo způsobem přežití.
Provokace, feminismus, aktivismus
Literární dráhu začala jako básnířka svazkem poezie Lízin stín (Lisas Schatten, 1967). Typické jsou pro ni hry s jazykem – až do 80. let psala převážně bez rozlišování velkých a malých písmen a s omezenou interpunkcí. Pozornost upoutala pop-artovým románem s názvem jsme volavky, baby! (wir sind lockvögel, baby!, 1970). Faktickou prvotinou autorky je ale dílo s názvem bukolit. román k poslechu (bukolit. ein hörroman) z roku 1979.
Úmysl provokovat se line celou tvorbou Jelinekové, klíčovým tématem je pro ni sexuální zneužívání žen. Román Pianistka (1983) byl zfilmován v hlavní roli s Isabelle Huppertovou. Stejně jako kniha provokoval otevřenými sexuálními scénami. Román Slast (1989) už byl nezastíraným pokusem o napsání ženské pornografie. V románovém opusu Děti mrtvých (1995) pak Jelineková pro změnu alegoricky vylíčila následky rakouského potlačování vlastní minulosti.
Neméně významná je i dramatická tvorba Jelinekové. Kupříkladu hra Burgtheater (premiéra 1985) satiricky vykresluje herce tohoto významného vídeňského divadla, kteří se za války angažovali pronacisticky. Berla, hůl a tyč (1997) je reakcí na zavraždění čtyř Romů v dolnorakouském Oberwartu. Totenauberg (1992) je pak narážkou na Todtnauberg, kde měl sídlo Martin Heidegger. Výchozím bodem hry je setkání filozofa, který se nedokázal včas veřejně distancovat od fašismu, s jeho bývalou žačkou Hannah Arendtovou.
Jako někdejší členka rakouské Komunistické strany a radikální feministka si Jelineková vysloužila přezdívku „rudá pornografka“. Doma se dočkala i urážlivých výpadů ze strany ultrapravicových Svobodných Jörga Haidera. Na protest proti vstupu nacionalistické strany Svobodných (FPÖ) do vlády v roce 2000 dočasně zakázala uvádění svých dramatických děl v alpské republice.
Letos v srpnu Jelineková na svém webu zveřejnila příspěvek, v němž odsoudila pokračující „zabírání území“ Izraelem na okupovaném Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a v Jeruzalémě, a možnost dvoustátního řešení označila za „lež“. Na svém webu Jelineková také uvedla, že se obává „etnických čistek“ v této oblasti, protože „tam, kde chybí půda, ztrácejí smysl i samotní lidé“.
ŽIVĚ Rusové v noci cílili na Kyjev. Rakety zasáhly školu i stanici metra
Nejméně jednu oběť a osm zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla agentura Ukrinform. Zahynula 21letá dívka, napsal starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti Telegram. Ruské rakety zasáhly v kyjevských čtvrtích i vzdělávací a zdravotnické zařízení, uvedly úřady. Kličko později informoval, že poškození rovněž utrpěla jedna ze stanic tamního metra.
Děláte historickou chybu, vmetl Trumpovi zhrzený Zelenskyj. Navrhl zásadní ústupek
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hledá způsob, jak si udržet americkou podporu v době rostoucího napětí s administrativou Donalda Trumpa. Podle něj by Ukrajina mohla omezit údery na ruskou energetiku výměnou za další střely Patriot, zároveň ale upozornil na zdržování dodávek i oslabení sdílení důležitých informací, k nimž poslední dobou často dochází.
Pouliční násilí překročilo hranice. Rabování, slzný plyn, vyděšení turisté v Miláně
V centru Milána se v neděli druhým dnem střetli s policií mladí lidé. Podle agentur ministr vnitra Matteo Piantedosi večer oznámil, že policie zadržela na 200 lidí. Většině zadržených nebylo ještě 18 let. Milánská katedrála musela předčasně ukončit prohlídky turistů. Na pondělí italská premiérka Giorgia Meloniová svolala radu pro veřejný pořádek. Zatím nejsou informace o zraněných.
Rusku se rozpadají letadla. Záchranu hledá, kde se dá
Ruské aerolinky mají stále větší problém udržet své letouny ve vzduchu. V současnosti je totiž odstavena až pětina celkové flotily, kterou z velké části stále tvoří západní letouny. Kvůli sankcím je přitom pro Rusko stále složitější je udržet funkční vlastními silami a domácí stroje zatím nemohou jejich roli převzít. Moskva tak nyní hledá pomoc, kde to jde.
Letadlo z Tel Avivu muselo po výhrůžce bombou nouzově přistát v Sofii
Civilní dopravní letadlo na lince z Tel Avivu do Vídně muselo v neděli večer nouzově přistát v bulharském hlavním městě Sofii kvůli výhrůžce bombovým útokem, oznámila bulharská televize BNT. Agentura Reuters v pondělí ráno napsala, že se při následné kontrole na palubě nenašlo nic nebezpečného.