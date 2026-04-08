Proč nás válka přitahuje? Odpověď ve své knize hledá slavný americký psycholog

Kniha Válka a její strašlivá láska z pera významného jungiánského psychologa Jamese Hillmana (1926–2011) je vzhledem k době svého nedávného vydání více než aktuální. Absolvent Institutu C. G. Junga v Curychu, jenž měl osobní zkušenost se službou v americkém námořnictvu, se v ní zaměřil na archetypální přitažlivost války a její hluboké zakořenění v lidské psychice.
Hillmanova díla u nás vycházejí už od 90. let, některá i v reedici (např. Sny a podsvětí nebo Duše a sebevražda). Autorovu studii Válka a její strašlivá láska, která nedávno vyšla v nakladatelství Malvern, přeložil Jindřich Veselý.
„Válka nás děsí – a přesto nás nepřestává fascinovat. Je odvěkým tématem mýtů, dějin i osobních příběhů. Přináší zkázu a mnoho utrpení, ale svým aktérům i obětem mnohdy nabízí téměř opojný pocit vlastní existence. Je to jeden z nejděsivějších fenoménů dějin lidstva, ale zároveň je s nimi neoddělitelně spjatá – a dost možná odhaluje i významné aspekty lidského bytí a skutečnosti vůbec,“ píše se v anotaci.
Americký psycholog se v knize pouští do nekompromisního zkoumání rozporuplného fenoménu válčení a boje. Čerpá z dopisů vojáků, záznamů z bojišť, vojenských analýz, starověkých mýtů i myšlenek velkých autorů – od Marka Twaina a Lva Tolstého přes Immanuela Kanta, Hannah Arendtovou a Michela Foucaulta až po Emmanuela Levinase. Výsledkem je smělá a znepokojivá kniha, která otevírá nové perspektivy a boří iluze.
Koupit byt, nebo čekat? Podívejte se, v jakých krajích je cena příznivá
Bytů je stále málo, zájemců je mnoho. Ceny nemovitostí se meziročně zvýšily o více než desetinu, podobně však vzrostl i počet prodejů. Nejvíce se prodávaly byty ze starší zástavby, v hlavním městě ale převažoval prodej novostaveb. Ukazují to data společnosti Flat Zone a České bankovní asociace.
Poznáte ho? Policie hledá falešného bankéře, s kumpány obral ženu o 800 000 Kč
Pražští kriminalisté pátrají po zatím neznámých pachatelích, kteří vylákali z třiačtyřicetileté ženy téměř 800 000 korun. Podvodníci využili scénář s telefonáty falešného policisty a pracovníka České národní banky (ČNB).
Naděje už není. Velryba Timmy pomalu umírá, experti jen bezmocně přihlížejí
Zdravotní stav velryby, která uvázla na mělčině na severu Německa, se dál zhoršuje. Pokusy o její záchranu odborníci definitivně vzdali. Vyzvednutí mladého keporkaka pomocí dánského katamaránu podle nich není možné, zvířeti by jen ublížilo. Čeká se tak už jen na to, kdy kytovec uhyne.
Je mi z toho zle, říká Martínková o kauze v ženském fotbale. Trest považuje za výsměch
Třikrát se stala Fotbalistkou roku. V dresu Sparty získala třináct mistrovských titulů. Zahrála si i ve Švédsku. Teď dokončuje profesionální trenérskou licenci a snaží se tým Raptors Praha dovést do nejvyšší soutěže. Lucie Martínková zkrátka bez fotbalu neumí být.