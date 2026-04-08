8. 4. Ema
Literatura

Proč nás válka přitahuje? Odpověď ve své knize hledá slavný americký psycholog

Kultura

Kniha Válka a její strašlivá láska z pera významného jungiánského psychologa Jamese Hillmana (1926–2011) je vzhledem k době svého nedávného vydání více než aktuální. Absolvent Institutu C. G. Junga v Curychu, jenž měl osobní zkušenost se službou v americkém námořnictvu, se v ní zaměřil na archetypální přitažlivost války a její hluboké zakořenění v lidské psychice.

Americký psycholog James Hillman se zaměřuje na tzv. archetypální psychologii.Foto: thefirstgates.com
Hillmanova díla u nás vycházejí už od 90. let, některá i v reedici (např. Sny a podsvětí nebo Duše a sebevražda). Autorovu studii Válka a její strašlivá láska, která nedávno vyšla v nakladatelství Malvern, přeložil Jindřich Veselý.

Obálka knihy Válka a její strašlivá láska.Foto: Nakladatelství Malvern

„Válka nás děsí – a přesto nás nepřestává fascinovat. Je odvěkým tématem mýtů, dějin i osobních příběhů. Přináší zkázu a mnoho utrpení, ale svým aktérům i obětem mnohdy nabízí téměř opojný pocit vlastní existence. Je to jeden z nejděsivějších fenoménů dějin lidstva, ale zároveň je s nimi neoddělitelně spjatá – a dost možná odhaluje i významné aspekty lidského bytí a skutečnosti vůbec,“ píše se v anotaci.

Americký psycholog se v knize pouští do nekompromisního zkoumání rozporuplného fenoménu válčení a boje. Čerpá z dopisů vojáků, záznamů z bojišť, vojenských analýz, starověkých mýtů i myšlenek velkých autorů – od Marka Twaina a Lva Tolstého přes Immanuela Kanta, Hannah Arendtovou a Michela Foucaulta až po Emmanuela Levinase. Výsledkem je smělá a znepokojivá kniha, která otevírá nové perspektivy a boří iluze.

