Proč jsme tak „osamělí a rozhádaní“? Vyšla čtivá kniha se smrtelně vážným poselstvím

Skutečně se stáváme společností unavených a osamělých lidí, kteří v každé konvenci vidí nepřiměřený nátlak a v každém odlišném názoru osobní útok? Proč je někdy lehčí žít v mantinelech společenských pravidel a proč jsou „zkostnatělé“ instituce pro naše přežití důležitější, než si často chceme připustit? Na to se snaží odpovědět nová kniha sociologa Pavla Pospěcha Osamělí hrdinové.
Hrdina povídky Duše neznámého (1876) od spisovatele Jeana Richepina chce rozvíjet vlastní originalitu a oprostit se od společenských šablon a očekávání. Dochází k závěru, že jedinou překvapivou věc, kterou může udělat, je brutálně a bezdůvodně zavraždit svou milenku, jednoduše proto, že se to neočekává. V současnosti stále více lidí usiluje o osvobození od tlaků společnosti, hledají autentické zážitky, rozvíjejí vlastní jedinečnost. To, kam nás takové chování může dovést, řeší sociolog Pavel Pospěch ve znamenité knize Osamělí hrdinové: Jak kultura autonomie rozleptává společnost (Host).
Podle autora rozvoj spotřební ekonomiky a globalizace vytvořily podmínky, na jejichž základě dochází k rozvoji individualizace a „kultury autonomie“. Ta je ovšem velmi lákavá: kdo by nechtěl být svým vlastním pánem a dělat si věci po svém? Najít se dá téměř všude, v lifestylových příručkách i v manažerské literatuře. Přičemž Pospěch ji nachází i v četných současných filmech pro děti: od Ledového království, v němž Elsa nakonec přestane potlačovat své city a přijme sebe samu takovou, jaká je, až po seriál Lví hlídka, v němž je zdrojem úspěchu protagonisty to, že „najde svůj vnitřní řev“.
Boj, obrana, hádky a izolovanost
Žít si po svém je ovšem nejen nabídkou, ale i povinností. A „pokud byste si náhodou po svém žít nechtěli, nepočítejte s tím, že vám někdo řekne, jak jinak na to“. V atmosféře, kdy je všechno vnímáno jako odraz našeho já, musíme také za všechno bojovat, „protože
jde přece o naše já“. Když do svých rozhodnutí investujeme sebe sama, vnímáme jejich případné zpochybnění jako osobní útok. A když na nás někdo takto útočí, musíme se bránit. Proto se podle Pospěcha lidé na sociálních sítích zuřivě přou i o věcech, které jsou vlastně zcela soukromé, například zda mají rodiče vštěpovat svým dětem, že dárky nosí Ježíšek.
Dalším nebezpečným důsledkem trendu, který velí odvrhnout dusivé společenské konvence a žít svůj nezávislý život, bývá osamělost. Odříznout se od konvencí totiž „znamená také odříznout se od druhých lidí“. Samozřejmě, některá pravidla tradiční společnosti jsou dnes zastaralá a nepoužitelná. Ale obecně se podle autora ve světě, kde platily jasně dané normy a kde byla životní rozhodnutí do velké míry předepsána, dalo – pro leckoho paradoxně – pohybovat s větší lehkostí. Věci se totiž dělaly tak, jak se dělat měly, čemuž všichni rozuměli. Naopak ve svobodném světě, kde si mohu a v posledku i musím vybírat podle sebe, za každé rozhodnutí ručím sebou samým: „Místo lehkosti a předvídatelnosti konvencí přichází tíha opravdového já“.
Leccos z toho, co má posoudit a rozhodnout jednotlivec, přitom často není v jeho možnostech. Chránit ho a pomáhat mu by měla širší komunita a (jakkoli to zní banálně) dobře fungující instituce, jako státní úřady, veřejnoprávní média či neziskové organizace. Instituce na nás jistě mohou působit zastarale a zkostnatěle, ale právě jejich pevnost a stabilita mohou být užitečným protipólem roztěkaného, chaotického světa. A mohou také vyvolávat dojem, že nerespektují naši jedinečnost. „Jenomže pro vyřešení společenských problémů – i pro řešení problémů, které vnímáme jako soukromé – je často důležitější najít to, co nás spojuje a na čem se dovedeme dohodnout, než to, co každého z nás činí výjimečným,“ zdůrazňuje právem autor.
Vážně je nutné být originální až za hrob?
Osamělí hrdinové se dotýkají velmi aktuálního tématu, takže i na českém knižním trhu najdeme tituly s podobným poselstvím. Například psycholog Svend Brinkmann v publikaci Umění uměřenosti: Cesta ke spokojenosti v nespokojené době (Portál 2019) varuje, že pokud bychom všichni chtěli být umělci tvořícími sami sebe, ve společnosti by nic nefungovalo. A analogicky k Pospěchovi tvrdí, že člověk nemusí ze všech životních okamžiků dělat situace, v nichž se musí složitě rozhodovat, což je psychicky velmi namáhavé. Někdy je zkrátka užitečnější podřídit se konvencím a zvykům. Americká novinářka Tara Isabella Burtonová zase v knize Self–Made: Vytváření naší identity od Da Vinciho po Kardashianky (Bourdon 2024) ironicky vykresluje honbu za demonstrativně ukazovanou, ale zpravidla dosti iluzorní „autenticitou“.
Pospěch ani jednu z výše uvedených knih nezmiňuje, více se odvolává na domácí prostředí a zdroje. Jeho publikace je napsaná velmi čtivě, hravě a vtipně, ale její poselství je až smrtelně vážné. Plodem kultury autonomie, kterou popisuje, nemusí být ve své seberealizaci šťastní jedinci, ale naopak tvorové „osamělí a rozhádaní“, kterým může hrozit smrtelná nehoda, když si chtějí pořídit to nejoriginálnější či nejextrémnější selfie. Navíc dalším, obecnějším důsledkem (a současně i hrozbou) je pak postupné odumírání komunitních vazeb, eroze „toho, co nás jako společnost poutá dohromady“.
Kniha
Pavel Pospěch: Osamělí hrdinové: Jak kultura autonomie rozleptává společnost
Host 2026, 192 stran
