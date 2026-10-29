"Připomíná to cenzuru." Literární časopisy se ohradily proti novým dotačním podmínkám

Literární časopisy A2, Host, iLiteratura.cz, Plav, Revolver Revue, Revue Prostor, Souvislosti a Tvar se ohradily proti novým dotačním podmínkám ministerstva kultury. Podmínka vylučující z literárních časopisů psaní o politice jim připomíná cenzurní zásahy známé z autoritářských režimů.
Společné prohlášení osmi literárních periodik s názvem Jsme proti politice cenzury podmínku označilo za nepřijatelnou. Časopisy se sdružily s pořadateli literárních akcí do Asociace živá kultura. Požadují stejné znění podmínek dotací na příští rok, jaké platily pro ten letošní. Prohlášení, které má ČTK k dispozici, časopisy zveřejnily také na facebooku. Vyjádření ministerstva kultury ČTK zjišťuje.
Nové znění podmínek dotací pro literární časopisy na rok 2027 ministerstvo kultury zveřejnilo 22. října. Do vyhlášení výzvy podle resortu vedeného Oto Klempířem (za Motoristy) nově nespadá "obecné politické zpravodajství, komentování aktuálního politického dění ani další politická publicistika, jejímž převažujícím předmětem není literatura, literární kultura, umění nebo jejich odborná či umělecká reflexe".
"Krátce řečeno, nesměli bychom psát o politice, a to ani o té, která nutně ovlivňuje celý obor literatury včetně literárních časopisů – tedy o kulturní politice české vlády. Taková podmínka připomíná cenzurní zásahy známé z autoritářských režimů," stojí v prohlášení literárních časopisů.
Literární periodika nezpochybnila právo ministerstva stanovit účel dotačních programů, odmítla však, aby se veřejná podpora mohla stát nástrojem ovlivňování redakčního obsahu. "Veřejná podpora literárních časopisů není odměnou za obsah schválený státem, ale prostředkem k zajištění pluralitní, nezávislé a kritické reflexe literatury a kultury. Považujeme za nepřijatelné, aby poskytovatel veřejné podpory posuzoval, která témata patří do literárního časopisu a která nikoli," říká prohlášení.
Postup ministerstva u asociace vyvolává nejistotu, zda účelovým výkladem podmínek nebude vytvářet tlak na financování nezávislých periodik. Resort je podle prohlášení nekonzultoval se členy odborné komise, nevedl o nich diskusi s odbornou veřejností, natož se zástupci samotných literárních periodik. Úprava dotační výzvy přichází podle nich pouhé dva měsíce před začátkem roku, na který ji resort vypsal.
"Tento krok chápeme jako analogii aktuální snahy oslabit nezávislost veřejnoprávních médií a zbavit se nepohodlných hlasů. Ministerstvo kultury tak ohrožuje samotnou existenci časopisů s mnohaletou tradicí a obsahem, o jehož kvalitě svědčí mimo jiné i každoroční hodnocení pravidelně se obměňující nezávislé komise," stojí v prohlášení.
Asociace žádá, aby dotační podmínky pro rok 2027 byly stejné jako pro rok 2026 a aby změny byly "řádně a včas konzultovány s kulturními subjekty, jejichž fungování by ministerstvo kultury mělo umožňovat, nikoli narušovat". Posláním časopisů je všestranná reflexe literatury a kultury, která zasazuje literaturu do širšího kontextu, bez něhož by ani nemohla vzniknout.
Na nové znění dotačních podmínek pro literární časopisy vylučujících politickou publicistiku upozornil minulý týden Deník Alarm. Ministerstvo také změnilo podmínky dotací pro profesionální umělecké soubory ve výzvách, které zveřejnilo 12. října. Tyto změny kritizovalo několik profesních asociací. Byly mezi nimi česká pobočka Mezinárodního divadelního ústavu, Asociace nezávislých divadel, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Česká asociace festivalů a Asociace kulturních center. Klempíř v reakci na jejich kritiku odmítl tvrzení, že cílem úprav dotačních pravidel je cenzura nebo omezování svobody umělecké tvorby.
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