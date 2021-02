Přehledně: Vyjdou vzpomínky Woodyho Allena, kniha o Dylanovi nebo Karikův thriller

Woody Allen: Mimochodem

K nejočekávanějším titulům Velkého knižního čtvrtka patří autobiografie amerického filmaře Woodyho Allena, kterou pod názvem Mimochodem vydá Argo v překladu Michaela Žantovského.

Pětaosmdesátiletý držitel Oscarů za filmy Annie Hallová nebo Hana a její sestry se na více než 350 stranách ohlíží za dětstvím v newyorské čtvrti Brooklynu, tvůrčími začátky i kariérou stand-up komika. Čtenáře provází vznikem svých slavných snímků jako Manhattanu z roku 1979.

"O velkých komicích se říká, že jsou to ve skutečnosti strašně smutní lidé, a já jsem si až do překladu této knihy neuvědomoval, do jaké míry to platí o Woodym Allenovi," řekl ve čtvrtek Žantovský, když knihu představil. Allena označuje za muže, jenž "skrývá velký smutek a špatné mínění o sobě, světě i lidech kolem sebe".

Tyto stavy odnedávna pomáhá překonat humor, poznamenává Žantovský, a ten Allenův se zřejmě rodí právě z tohoto rozpoložení. "Vzpomínky jsou nesmírně vtipné, ale mezi řádky čtenář pochopí i něco o osobnosti, která se za tím skrývá, a to tu knihu činí ještě zajímavější," dodává Žantovský, který se s filmařovým dílem seznámil v 70. letech minulého století. Přeložil jeho knihu povídek Vedlejší příznaky, později pro Československý filmový ústav napsal Allenovu monografii. "Pak už se to se mnou táhlo. Ale je to radosté táhnutí," dodává.

Allen se v autobiografii vyjadřuje také k obvinění, že začátkem 90. let minulého století údajně sexuálně obtěžoval svou adoptivní dceru Dylan Farrowovou. Případ, jejž v průběhu dekád několikrát přetřásala média, avšak kvůli němuž Allen nikdy nebyl obviněn, čerstvě oživil dokumentární seriál, který od neděle vysílá česká HBO.