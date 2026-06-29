Před 90 lety vyšel poprvé román Jih proti Severu. Prodalo se ho skoro jako Bible

Slavný román Jih proti Severu americké spisovatelky Margaret Mitchellové se poprvé objevil na knižních pultech 30. června 1936. Dílo do té doby neznámé autorky se stalo svého času nejprodávanější knihou světa hned po bibli a byl podle něj natočen neméně věhlasný film.
Milostný příběh svéhlavé Scarlett O'Harové a světáckého Rhetta Butlera s původním názvem Gone with the Wind se odehrává v dobách americké občanské války a následné obnovy poraženého Jihu.
Mitchellová jej začala psát na radu manžela, když kvůli zranění kotníku nemohla pracovat a on jí poradil, aby místo čtení zkusila něco napsat sama. Téma knihy jí bylo blízké - celé dětství poslouchala příběhy o občanské válce. Román psala deset let, dokončila jej v roce 1936 a o rok později za něj získala Pulitzerovu cenu.
Stejnojmenný film na jeho motivy, téměř čtyřhodinová epopej z roku 1939, je považován za jeden z nejslavnějších hollywoodských snímků všech dob. O rok později získal nevídaných osm Oscarů a dvě zvláštní technické ceny. Natočil jej Victor Fleming a hlavní role v něm ztvárnili Vivien Leighová a Clark Gable. Kromě cen Akademie filmového umění za režii a herecké výkony si film odnesl Oscary i za nejlepší film, kameru, výpravu a střih.
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