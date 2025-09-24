Literatura

Pražská městská knihovna začala tvořit audioknihy pomocí umělé inteligence

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Městská knihovna v Praze (MKP) začala s produkcí audioknih pomocí AI. Veřejnosti je nabízí na podcastových platformách či Youtube. Cílem projektu je vytvořit audio verzi těm knihám, do kterých by se komerční produkce kvůli časové a finanční náročnosti patrně nikdy nepustily. Sdělila to mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková.
Městská knihovna v Praze začala vytvářet audioknihy pomocí AI.
Městská knihovna v Praze začala vytvářet audioknihy pomocí AI. | Foto: Profimedia.cz

Pražská knihovna spustila projekt letos v červnu, hotové má dvě knihy a připravuje třetí. V budoucnu plánuje zpracovat audioverze povinné školní četby či poezie.

"Chtěli jsme zpřístupnit literaturu i těm, kteří raději poslouchají, než čtou. Tradiční audioknihy jsou časově i finančně velmi náročné, a proto řada titulů nikdy nevznikne v audio podobě. Díky AI technologiím dokážeme rychle a levně dát hlas knihám, které by jinak zůstaly němé," uvedla Hanzlíková. Při zpracování se knihovna zaměřuje především tituly, kterým už vypršela autorská práva. K jejich namluvení nepoužívá hlasové klony skutečných lidí, ale využívá hlas vytvořený počítačem.

V létě knihovna vytvořila audioverze knih Tři mrtvoly a jiné od Josefa Macha a Čtrnáct dní na vojně od Karla Poláčka. Na podzim vydá audio zpracování povídek z knihy Čtení o staré Praze od Karla Hádka. "Do budoucna chceme rozšířit počet titulů i žánrů - plánujeme například zpracování povinné četby pro školy nebo poezii. Součástí našich plánů je také zdokonalování syntézy tak, aby výsledný hlas působil co nejvíc přirozeně a blížil se lidskému projevu," sdělila Hanzlíková.

Audioknihy si mohou lidé poslechnout v podcastových aplikacích například na Spotify, SoundCloud či Apple Podcasts. Dostupné jsou také na Youtube. Registrace do pražské městské knihovny není k jejich poslechu třeba. "První ohlasy od čtenářstva jsou pozitivní a potvrzují, že tento formát si najde své publikum," dodala Hanzlíková.

Přehled

MKP je příspěvkovou organizací hlavního města. Ke konci loňského roku měla na 170 000 registrovaných čtenářů. Je největší českou veřejnou knihovnou co do počtu čtenářů a výpůjček. Její knihovní fond je třetí největší v Česku po Národní knihovně a Moravské zemské knihovně v Brně. Na území Prahy provozuje 46 poboček knihovny a dva bibliobusy.

 
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah audioknihy Městská knihovna v Praze umělá inteligence

