Přátelila se s Kokoschkou, malovala Pounda. Kniha objevuje příběh zapomenuté malířky

Byla vrstevnicí Toyen, sestrou nositelky Nobelovy ceny i uznávanou osobností benátského uměleckého života. Přesto dnes jméno Lotte Frumi v její rodné Praze zná málokdo. Michaela Krčmová vrací pozapomenutou malířku do českého povědomí první souhrnnou monografií jejího života a díla.
Knihu Lotte Frumi: Pražská malířka v Benátkách, doplněnou desítkami dosud nepublikovaných obrazů a dokumentárních fotografií, vydává nakladatelství Prostor.
Charlotte Radnitz (1899–1986), později známá jako Lotte Frumi, patřila nejvýznamnějším malířkám pražského německého okruhu v meziválečném Československu. Pocházela z německojazyčné židovské rodiny, která dala světu také její sestru Gerty Cori, nositelku Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii.
Charlotte se vydala uměleckou cestou. Vystavovala se skupinami Junge Kunst a Prager Secession a její tvorba se dostávala k publiku v Berlíně, Paříži, Drážďanech i řadě italských měst. S Itálií ji pojilo mnohem víc než obdiv k tamnímu umění. Pravidelně do ní cestovala od poloviny 20. let a už v roce 1926 poprvé vystavovala na benátském Bienále. Celkem se této prestižní přehlídky zúčastnila pětkrát.
V roce 1938 se provdala za Benátčana Guida Ehrenfreunda Frumiho a ve městě na laguně se usadila natrvalo. Zatímco v Československu její jméno postupně mizelo z povědomí, v Benátkách pokračovala její umělecká dráha.
Holokaust přežila v Toskánsku
K jejím přátelům patřili Kokoschka, de Chirico, Suzanne Valadon či Maurice Utrillo. Malovala Benátky a lagunu, Dolomity i květinová zátiší; významné místo v její tvorbě zaujímaly portréty osobností kulturního života, mezi nimi básníka Ezry Pounda.
Do jejího osudu však tragicky zasáhla válka. Kvůli židovskému původu byla spolu s manželem pronásledována. Oběma se podařilo ukrýt v Toskánsku a přežít holokaust, její matka Martha však zemřela v Terezíně. Monografie tak zachycuje také příběh ženy, jejíž život poznamenaly zásadní zvraty evropských dějin.
Dosud neznámé dopisy i poválečné Benátky
Michaela Krčmová se vydala po malířčiných stopách v českých a italských institucích i soukromých sbírkách v Evropě a Spojených státech. Shromáždila soubor obrazů, fotografií a dokumentů, které do této chvíle nebyly společně publikovány. Kniha přináší také dosud neznámé vlastnoručně psané dopisy Lotte Frumi a korespondenci Oskara Kokoschky, Giorgia de Chirica či Gabriela D’Annunzia.
Pozoruhodné je i další putování jejího díla. Malířčin synovec Thomas Cori věnoval přibližně padesát obrazů benátské společnosti Dante Alighieri, kde se nacházejí dodnes. Další díla uchovávají Národní galerie a Židovské muzeum v Praze.
Kniha propojuje pražskou a benátskou kapitolu malířčina života a poprvé souhrnně přibližuje českým čtenářům její italský osud. Zároveň otevírá svět poválečných Benátek, jejich galerií, sběratelů a uměleckých setkání. Vrací tak do české kulturní paměti osobnost, jejíž význam dávno přesáhl hranice rodné země.
O autorce:
Michaela Krčmová (1967) vystudovala žurnalistiku a italianistiku na Univerzitě Karlově. Téměř 20 let působila jako redaktorka a dramaturgyně Českého rozhlasu. Dnes se věnuje kulturním dějinám Itálie, které také přednáší na Univerzitě třetího věku FF UK. Napsala knihy Historie čtyř římských procházek, Římské fontány a Barva etruského slunce; poslední dvě vyšly také v italštině.
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