Projděte se Prahou po stopách knihy Dana Browna. Chystají se další trasy s průvodci

Od 12. září proto nabízí vycházku, která vede například na Starý židovský hřbitov, do Staronové synagogy, Klementina či na Karlův most. Nejpozději do konce roku chce přidat vycházky do krytu Folimanka a na Petřín.
"Všechny zářijové termíny vycházek na téma Dana Browna v českém jazyce jsou aktuálně vyprodané a už se obsazují i říjnové termíny. Po prohlídkách v angličtině je rovněž velká poptávka - v září je k dispozici už jen několik volných míst a zároveň jsme zahájili prodej říjnových termínů," uvedla Janderová. Doplnila, že se za necelé dva týdny prodalo přes 80 vstupenek na vycházky v českém jazyce a přes 70 na vycházky v angličtině.
Jak vydání knihy zahýbalo s návštěvností památek zatím nelze podle Janderové hodnotit. "Pokud jde o dopad na návštěvnost konkrétních míst uvedených v knize, je zatím příliš brzy na vyhodnocení výraznějších trendů," doplnila mluvčí PCT.
Firma nyní připravuje další trasy inspirované Brownovou knihou. Jedna by měla vést na Bastion u Božích muk a do krytu Folimanka. Kryt provozuje Správa služeb hlavního města. Obě městské organizace čeká jednání o tom, za jakých podmínek by se prohlídky mohly konat. Další trasa povede na Petřín a místa na levém břehu Vltavy spojená s mysteriózním románem.
Kniha Tajemství všech tajemství je v prodeji od 9. září. Odehrává se z části v Praze, například v Klementinu, Staronové synagoze, na Karlově mostě, v krytu Folimanka či v Bastionu U Božích muk na Karlově. Město očekává, že kniha přivede do Prahy cestovatele, kteří se zajímají o kulturu, historii a památky.
Prague City Tourism je městská firma, která se v Praze stará o cestovní ruch. Kromě propagace Prahy v ČR i v zahraničí má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či obě věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.