Podcast: Stáří může být i osvobozující. Už nemusíte nikomu nic dokazovat

Hostem podcastu Petra Viziny je spisovatelka Petra Hůlová. Autorka knihy Nejvyšší karta, která vychází právě dnes, na Velký knižní čtvrtek.

Sylvii Novak bude zanedlouho padesát a obtížně to snáší. Dvě dospívající děti jí připomínají, že zamlada zazářila jako literární objev. Psala se 90. léta minulého století, bývalí disidenti ji obdivovali a jeden z nich, spisovatel Jan, vlastně může za to, že sama začala psát. Dcera Judita je dokonce přesvědčena, že její matka se ve své době stala Janovou sexuální obětí.

Petra Hůlová v knize Nejvyšší karta nabízí příběh ženy, která se jí v lecčems podobá. Číst ale dílo jako autobiografii nemá smysl, trvá na svém.

Podcast s Petrou Hůlovou si můžete poslechnout zde:

"Na střední škole jsme se s kamarádkou dívaly na manželské páry. Připadalo nám vtipné představovat si, jaké to bude, až budeme čtyřicátnice. Jak je to vlastně celé nefér. Že chlapi mají mladé ženské, ale ony?" vzpomíná spisovatelka. "Stárnutí je fascinující proces, ženy ho prožívají jinak než muži. Baví mě o tom přemýšlet," dodává.

O tom, co prožívají ženy vyššího věku, má podle Hůlové společnost jen matné představy. "Převládá jakýsi obraz babičky, což ale předpokládá, že má nějaké děti a vnoučata. Myslím ovšem, že stáří může být také velmi osvobozující, člověk už nemá potřebu nikomu nic moc dokazovat, snažit se obstát," přemítá.

V nové knize rovněž polemizuje se způsobem, jakým se v Česku po roce 1989 mluvilo a mluví o svobodě. "Řekla bych, že to, v čem žijeme nyní, je totalita svého druhu. Jakási sofistikovaná tyranie dobra. Ale když to takhle nazvu, mnoho lidí poskočí, že srovnávám nesrovnatelné. A často se mě pak snaží zdiskreditovat - buď jsi s námi, nebo jevíš znaky někoho, kdo s námi není. Ale takhle jednoduché to přece není. Jsme propojení. A i když jsme různí, něco sdílíme a v něčem se zase odlišujeme," myslí si prozaička.

"Pro texty, které píšu, je typická mnohost perspektiv. Iritují mě příběhy vyprávěné jen z jednoho úhlu. Nevěřím tomu a vždycky mám chuť to rozkopat. Jako většina mých předchozích knih připomíná i Nejvyšší karta, že vždy existuje vícero pohledů na věc. Mou prací je pak jejich propojování. A doufám, že podobným způsobem k tomu přistupují také čtenáři. Že se třeba nad stránkami mých knih setkávají s něčím, co je baví a vzrušuje," věří Hůlová. Sama sebe pak - s poukazem na nechuť k jednohlasým vyprávěním, v nichž není prostor pro pochyby - s nadsázkou označuje za "dominu ambivalence".

