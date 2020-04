Podcast Petra Viziny: Medvecká nebo Trojan jsou luxusní záporáci, říká Vrzák

S šéfrežisérem Českého rozhlasu Alešem Vrzákem o herecké inteligenci, nedůvěře ke kladným postavám a "zlatých šedesátých", která nebyla výjimečná jen ve filmu.

Výroční ceny Audiokniha roku znovu upozornily na práci režiséra, který v rozhlase působí už 27 let. Dvě hlavní ceny získal rozhlasový seriál pro děti podle knihy francouzského spisovatele Timothéa de Fombella nazvané Tobiáš Lolness. V hlavních rolích se představili Viktor Preiss, Lenka Vlasáková a Jiří Lábus. Jako režisér se pak pod celým dílem podepsal právě host dnešního podcastu Aleš Vrzák.

Podcast Petra Viziny s Alešem Vrzákem si můžete poslechnout zde:

"Myslím, že základem rozhlasového herectví je mozek. To, co může herec překrýt na jevišti určitou aktivitou, proměnou výrazů, tváře a mimiky, musí být před mikrofonem naprosto promyšlený výkon. Teprve když ví, proč přesně něco dělá, projeví se to v hlase," přibližuje práci "neviditelného" rozhlasového herce Vrzák.

Současná rozhlasová hra se nenatáčí jen v klidu a tichu studia, jak bylo léta zvykem. Vrzák ji bere na místa, kde se děj odehrává, pracuje se špičkovými zvukovými designéry a hudebními skladateli. Základem přesto zůstává lidský hlas, jeho schopnost působit věrohodně a přenášet emoce.

Aktuálně vysílá ČRo Vltava ve Vrzákově režii na pokračování četbu z Možností milostného románu spisovatele Jana Němce. Která rozhlasová četba byla Vrzákovým vyvzdorovaným projektem a kterou se mu zatím nedaří prosadit?

