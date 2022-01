Podcast Na dotek: Sebestředná a optimistická. Vidíte, jsem Krausová

S Eliškou Krausovou Chaves, sestrou tří v Česku populárních bratrů, o soudržnosti rodiny, životě v exilu a také opilcích v socialistickém Československu.

Eliška Krausová Chaves od 22 let žije v Kolumbii. | Foto: Lukáš Bíba

"Na to, co nás vlastně drží pohromadě, se snažíme přijít teď, když už jsme staří. Ale zatím jsme na to nepřišli," konstatuje pražská rodačka a profesorka univerzity v kolumbijské Bogotě, šestasedmdesátiletá Eliška Krausová Chaves. Mluví o svých bratrech: spisovateli Ivanovi, politologovi Michaelovi i herci a moderátorovi Janovi.

Nejmladší ze sourozenců, Kateřina Krausová, zemřela ve Spojených státech na rakovinu. Na její památku Univerzita Karlova od roku 1993 každoročně uděluje cenu za nejlepší diplomovou práci v oboru španělské filologie.

Podcast s Eliškou Krausovou Chaves si můžete poslechnout zde:

"Jsme k sobě ironičtí a kritičtí, smějeme se jeden druhému, ale nepamatuji, že by se někdo z nás urazil," přibližuje Eliška Krausová Chaves soudržnost "tvrdého jádra" rodiny, které přečkalo i odchod sourozenců z tehdejšího Československa a dlouhá léta v exilu. Svůj životní příběh představuje v knižním rozhovoru nazvaném Letenka do neznáma aneb Rozhovory přes oceán, který s ní vedl rozhlasový moderátor Vladimír Kroc. Vydal ho Prostor.

"Uvědomte si, že ta země přeskakuje celá stadia historického vývoje. To, co se v Evropě utvářelo desetiletí, ba staletí, se v Kolumbii bere šmahem," vykresluje realitu jihoamerického státu, v němž žije od 22 let.

K nedávným tamním změnám patří expanze globálně přitažlivé angličtiny, která teď na kolumbijských univerzitách získává převahu nad španělštinou. "Jednou je přebijeme. Jednou zvítězíme, to vám slibuji," směje se žena, která právě kvůli španělštině před 54 lety odjela studovat do Latinské Ameriky.

