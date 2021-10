Podcast Na dotek: Překvapilo nás, kolik ateistů počítá s životem po životě

S novinářkou Lucií Vopálenskou a evangelickým duchovním Michalem Plzákem o knize Pro smrt uděláno, která přináší 26 rozhovorů o umírání.

„Měla jsem ostych mluvit o smrti se svojí maminkou, když odcházela. Opravdu jsem si nevěděla rady,“ popisuje Lucie Vopálenská zkušenost, jež je výchozí situací knihy. Vše, co k tématu nastudovala, v tu chvíli šlo stranou. A jak dodává spoluautor Michal Plzák, děje se to i v případě, kdy zpovídaní nejsou součástí rodiny. „Když je člověku víc let a třeba už není úplně v kondici, v otázkách trochu víc kroužíte, déle hledáte slova,“ líčí.

Podcast s Lucií Vopálenskou a Michalem Plzákem si můžete poslechnout zde:

Rozhovory pro publikaci, kterou na Velký knižní čtvrtek vydává Kalich, vedli Vopálenská a Plzák s lidmi rozdílného věku i profesí. K respondentům patří například filozof Ivan M. Havel, psycholožka a disidentka Dana Němcová, socioložka Jiřina Šiklová, rabín a spisovatel Karol Sidon nebo psychiatr Radkin Honzák.

Zastoupeni jsou i lidé, kteří mají k tématu blízko svou profesí: spoluzakladatelka hospice Cesta domů Martina Špinková, gerontoložka Iva Holmerová, dlouholetý ředitel pohřebního ústavu Julius Mlčoch, záchranářka Jana Šeblová nebo hřbitovní zřízenec David Stejskal, který v hrobce i bydlí. K přemýšlení o jazyce spojeném s posledními věcmi člověka pak autoři pozvali filozofa Miroslava Petříčka a básníka Jiřího Krchovského.

„Prakticky všichni se shodují, že protijedem vůči úzkostem, které jsou spojeny se smrtí a umíráním, je pěstování mezilidských vztahů,“ přibližují Plzák s Vopálenskou, co při práci na knize zjistili.

„Poslední věci přece neznamenají jen smrt, eventuálně to, co přijde po ní. Týkají se také toho, co je pro člověka nejdůležitější. Proti siluetě smrti se najednou rýsuje to, v čem má život sílu a co jí může odolat,“ říkají autoři knihy Pro smrt uděláno, jejíhož vydání se někteří zpovídaní nakonec nedožili.

