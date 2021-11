Podcast Na dotek: Od české společnosti nic dobrého nečekáme

S autorkou a editorkou knihy Samet blues o zkušenostech Romů po roce 1989, příchodu pervitinu a heroinu, partách kopáčů nebo reklamách, ve kterých Romové nikdy nevystupují.

Co si myslí čeští Romové mladší generace o době po sametové revoluci? Představu dává právě vydaný sborník textů nazvaný Samet blues. Autorky a autoři v něm popisují, jak vypadal příchod svobody do života zdejší početné menšiny. Líčí rodiny nepřipravené na střet s drogami nebo pokračování stereotypních obrazů Romů jako násilníků a nepřizpůsobivých.

Michal Šamko, narozený roku 1967, píše o romských firmách na výkopové práce, šestatřicetiletá Maria Siváková zmiňuje destrukci způsobenou heroinem a zkušenost Romů s exilem. Stanislava Ondová, ročník 1977, pak pogromy na Romy zkraje 90. let minulého století.

Podcast s Věrou Horváthovou Duždovou a Karolínou Ryvolovou si můžete poslechnout zde:

Věře Horváthové Duždové, devětatřicetileté absolventce pražské Akademie výtvarných umění a autorce jednoho z textů, bylo v listopadu 1989 sedm let. V podcastu vzpomíná, jak se domov rodičů v prvních letech po převratu stal centrem politické organizace Romů. Ale také na to, jakou módou byla v 90. letech příslušnost ke skinheadům nebo jak silně stereotypy o Romech potvrdil film režiséra Víta Olmera nazvaný Nahota na prodej z roku 1993.

Podle Duždové se od té doby v české kinematografii ani společnosti mnohé nezměnilo. "Vlastně nic dobrého nečekám, a tím pádem jsem mile překvapená. Například od české kinematografie. Jakmile jde o Romy, stejně se tam nějaký ten nožíček objeví," říká.

Podle jedné z editorek knihy a romistky Karolíny Ryvolové autentická svědectví do určité míry potvrzují, že Romové stojí stranou přelomových událostí a mají trochu jiné historické milníky.

"Je pro mě zklamáním, když se mezi Romy setkávám téměř výhradně s tím, že doba po 17. listopadu přinesla hlavně zmar. Mrzí mě, že je mezi Romy tak pozitivně vnímaná éra komunismu. Ale po přečtení textů v Samet blues už to chápu," přiznává Ryvolová.

"Necítím se jako Češka, leda podle cestovního pasu, když jedu do zahraničí," doplňuje Věra Horváthová Duždová. "Doma stále narážím na to, že jsem jiná. Vezměte si jen reklamy. Taky si chodím kupovat kávu, chodím na nákupy," naráží na to, že ve zdejších reklamách Romové nevystupují.

Rozhovor nechává některé otázky nezodpovězené. Třeba tuto: co by následovalo, kdyby se ukázalo, že rudé trenky nad Pražským hradem vyvěsili Romové?

