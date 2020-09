Podcast Na dotek: Ateismus nás v Brazílii proslavil víc než Kundera, říká Pilátová

Se spisovatelkou Markétou Pilátovou o kartářkách, senzibilech a českém "něcismu", který nám vylepšuje pověst v zahraničí.

Hlad po spiritualitě a nadpřirozených jevech, léčitelé, jasnovidci, psychotronici, vědmy a telepati… Hle, portrét zdivočelé duchovnosti náhle svobodných devadesátých let. Těžko se té překotnosti divit. Dokud totiž svírali moc v rukou komunisté, tolerovali oficiálně jen jeden světový názor - ten "vědecký". Jenže nový román Markéty Pilátové Senzibil, jejž brzy vydá nakladatelství Torst, ukazuje, že zase tak bezvýhradně na vědu nespoléhali ani oni.

Československo - podobně jako Sovětský svaz či Spojené státy - během studené války celkem intenzivně pátralo, jak by mu v závodě s nepřáteli mohly pomoci paranormální jevy. "Například se zjišťovalo, jestli by nebylo možné mentální energií zachránit socialistické hospodářství. Prováděly se třeba pokusy, zda náhodou nevzklíčí semena rychleji, když na ně bude působit senzibil," popisuje Pilátová, co objevila při rešerších.

Klíčovým tématem románu je vztah mezi duchovními schopnostmi a morálkou. Otázka, zda mají svým nadáním sloužit režimu, představovala dilema i pro mnohé zdejší senzibily.

Podcast s Markétou Pilátovou si můžete poslechnout zde:

Spisovatelka vypráví také o svém životě v Jižní Americe, kde pobývala donedávna, celkem osm let. "Často se mě tam lidé ptali, zda jsou Češi opravdu všichni ateisté, jak se o nich říká. Když totiž v Latinské Americe řeknete, že jste ateista, vnímají to místní bezmála hůř, než kdybyste řekl, že jste třeba pedofil," líčí Pilátová.

A dodává, že souhlasí s Tomášem Halíkem, který popisuje nejrozšířenější české vyznání jako "něcismus" - neurčitou víru v něco vyššího, co nedokážeme pojmenovat. "Když jsem tedy lidem vysvětlila, že Češi věří v 'něco', podivovali se, ale uklidnilo je to," říká.

"Znám spoustu lidí, kteří chodí ke kartářkám, zabývají se astrologií, jezdí za šamany do Peru a Brazílie. Duchovní guláš se zahušťuje," přibližuje své zkušenosti spisovatelka. A neskrývá obavu, že "ztratí-li se člověk v lese ezoteriky, snadno může sklouznout do šílenství".

Pozitivní roli by podle ní ale mohla v tomto ohledu sehrát tradiční církev, protože "člověka může provázet spiritualitou a nabízet jako mantinel svou dvoutisíciletou zkušenost".

Vítejte u podcastu Na dotek, hostem Petra Viziny je dnes spisovatelka Markéta Pilátová. K poslechu na platformách SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts i Spotify.