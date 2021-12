Podcast Na dotek: Indiáni si velmi rádi vyprávějí o sexu

S etnologem Mnislavem Zeleným-Atapanou o darované indiánské dívce, drogách i zhoubě duchovní turistiky.

"Když jsem u indiánů žil teprve pár měsíců, viděl jsem, jak si mezi sebou neustále povídají a smějí se. Myslel jsem, že se baví třeba o hrdinských bitvách nebo lovech jaguára. Jakmile jsem začal trošičku rozumět, došlo mi, že se baví pořád o tomtéž. O sexu," vzpomíná s úsměvem osmasedmdesátiletý cestovatel, etnolog a rovněž bývalý český velvyslanec v Kolumbii a Ekvádoru Mnislav Zelený-Atapana. Svůj celoživotní zájem o původní obyvatele nově shrnul v Atlasu indiánů Jižní Ameriky, který vydává Argo.

Kniha představuje 217 etnických skupin, rozdělených podle kulturních oblastí. Společným jmenovatelem je pro ně vždy celistvost v přístupu k životu, sexu i smrti - což autor naznačuje v podtitulu.

"Ukazují nám cestu k přežití, ze které jsme sešli při hledání mamonu a pohodlí," píše v doslovu. Právě ztracený smysl pro duchovní rozměr života je podle Atapany příčinou "zkázy světlých zítřků". Sám sebe nepovažuje za vědce, spíš za pozorovatele duchovní kultury, jež se projevuje vztahem k přírodě - ke kosmu nebo vodě.

Původní obyvatelé, které popisuje, žijí z velké části v oblasti Amazonie. V místě, o němž se mluvívá jako o plících planety.

Drancování tamního deštného pralesa ovšem podle Atapany nespočívá jen v kácení. Významně se na něm podílí i turistický průmysl. "Je to velký průšvih. Láká nás zjistit, co s námi udělá šamanismus. Jak to, že indiáni rozmlouvají se stromy? Agentury vysílají zájezdy na ayahuascové večery očisty," říká. "Biji na poplach před takovým vykrádáním indiánských kultur. Vzali jsme jim půdu, zlato. A teď jim krademe i znalosti drog a léčiv."

Připouští ovšem, že určité způsoby od indiánů také pobral. "Zjistil jsem, že jsem k nim měl sklon z domova. Vyrostl jsem na zahradě, hrabal se v hlíně, a najednou jsem u indiánů viděl něco podobného. A stejně jako oni jsem pověrčivý. Čím dál víc."

