Podcast: Ejhle, hlemýžď, řekl jsem si včera. Je slizký, ale netrápí ho milostný život

S biologem a filozofem Stanislavem Komárkem o šťourání klackem do zvířat i politiků, kráse prostřednosti, vztazích na dálku a Darwinově genialitě.

"V tomto vlhkém roce je hlemýžďů i plžů spousta. Jsou pomalí, ohavně slizcí a jeden by si dával pozor, aby do nich nešlápl. Proti nám lidem jsou neuspěchaní, a navíc, protože nemají oddělená pohlaví a jsou hermafroditi, neznají drásavý milostný život jako třeba slavíci. Mláďata se starají sama o sebe," vyjmenovává profesor Komárek vlastnosti tvora, na nějž v rozhovoru přijde řeč víceméně náhodou.

Erudice a schopnost zcela samozřejmě přecházet od přírodovědy k filozofii a zase zpět Komárkovi dovolují začít z hlavy přednášet prakticky na jakékoliv téma napříč obory, v nichž je doma.

Podcast se Stanislavem Komárkem si můžete poslechnout zde:

Nedlouho před šedesátinami se rozloučil s psaním pro noviny. Dokončuje román o českém jezuitovi, vlastenci a přírodovědci Bohuslavu Balbínovi a mezitím vydává v nakladatelství Academia publikaci nazvanou Obraz člověka v dílech biologů. Shrnuje v ní, co si významní přírodovědci 19. a 20. století mysleli, že jsme my lidé vlastně zač a jaká je naše přirozenost. Dnes se o to podle Komárka přeme ještě vášnivěji než v minulých staletích.

"Většinu informací na téma Balbín, jeho doba a současníci jsem vytahal z internetu," přiznává. "Jiný přístup by vyžadoval obrovskou práci v archivech a na to bych potřeboval tým lidí," vysvětluje.

Ale jaký je vlastně on sám? "Jako dítě či pubescent si člověk myslí, že nejzajímavější jsou zvířata. Vystuduje zoologii, prohlíží si mravence, motýly nebo třeba gepardy. Pak přijde na to, že ze zvířat je nejzajímavější člověk. A ještě později mu dojde, že nejzajímavější jsou jednotlivé životní příběhy," odpovídá obecně na otázku, po jaké knize sáhne, když nemůže spát.

Ovšem ten povšechný popis fascinace zvířaty a lidmi podle životních etap nakonec přesně sedí na autora, který dospěl k přesvědčení, že přímý kontakt s jediným živým tvorem - ať je to zvíře, nebo člověk - dokáže okouzlit víc než četba hromady přírodovědných knih.

"Bez kontaktu a přímé zkušenosti, bez fascinace jsme náchylní k ideologiím," komentuje Stanislav Komárek, host dnešního podcastu Na dotek, který je k poslechu na obvyklých platformách SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts, Spotify i Apple Podcasts.