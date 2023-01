Podcast: Byla jsem posedlá puntičkařením. Změnil mě až experiment

"Z mozku rovnou na papír přímou cestou,“ popisuje vznik svého komiksového deníku osmapadesátiletá výtvarnice Lucie Lomová. Kniha nazvaná Každý den je nový, již vydalo nakladatelství Labyrint, zachycuje, jak spoluautorka oblíbeného časopisu Čtyřlístek v průběhu jednoho roku vnímala sebe a své okolí.

"Deník je hodně osobní, chtělo to nějaký čas, aby emoční vazby na události trochu polevily," vysvětluje Lomová, proč záznam roku 2017 zveřejnila až nyní. Za nejintimnější zážitky z té doby označuje synův coming out a maminčino onemocnění.

"Původně jsem neměla v úmyslu nic vydávat, chtěla jsem hlavně sama podstoupit svůj vlastní experiment. Měla jsem za sebou tři roky práce na animovaném seriálu Anča a Pepík, během kterého jsem neměla čas na nic jiného. A zachtělo se mi vyzkoušet, jak je nosné, když vše vytvořím první skicou," vysvětluje Lucie Lomová. Dodává, že závazek zachytit z každého dne roku alespoň něco se pro ni změnil v kreslící maraton. "Něco takového už nebudu opakovat, nevěděla jsem, jestli to vůbec vydržím," přiznává.

Podcast s Lucií Lomovou si můžete poslechnout zde:

Co se člověk dozví o sobě a své práci během pokusu trvajícího 365 dní? "Dřív bych tak uvolněné knížky nebyla schopna, mám teď ‚vykreslenou‘ ruku, podobně jako ji má někdo jiný vypsanou. K zachycení lidí mi stačí pár tahů," shrnuje Lomová.

Krom toho ji bavilo reflektovat, jak člověk uvažuje o svém obrazu a kterak jej vytváří. Jak je někdy obtížné si nenadržovat, nebo se naopak neportrétovat v horším světle. "Neexistuje přece nic jako dokonalá pravda. Všechno je věc interpretace. Jak sebe vidím a koho ze sebe chci udělat," vzpomíná na zážitky, v jejichž rámci se stala předlohou svého vlastního komiksu.

Závazek kreslit z "první ruky" přinesl i zkušené výtvarnici silně osvobozující pocit. "Zbavil mě puntičkářství, snahy po dokonalé perspektivě a proporcích, kterou jsem byla trochu posedlá," přiznává.

Nejtěžší však bylo dodržet slib, který si dala. Totiž že se utká s všedností a obyčejností, jež jsou důležitou součástí života. "Když jsem byla malá, četla jsem Dělníky moře od Victora Huga. Tam je snad padesát stránek popisu přílivu a odlivu, prostě jen moře. To bylo něco tak strašně nudného. Ale měla jsem pocit, že to musím zdolat. Jako když někdo běhá, nebo leze na kopec. A teď jsem se snažila též. Asi mám takovou vlastnost, že se chci překonat, i když mě to otravuje," uzavírá.

