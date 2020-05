Podat knihkupcům pomocnou ruku. Díky nové akci získají z prodeje vyšší marži

Na pomoc knihkupcům, jejichž tržby klesly v důsledku pandemie koronaviru, začala v pondělí akce nazvaná Staň se hrdinou - Zachraň knihkupectví. Nakladatelé ze své produkce vybrali 80 titulů, u kterých očekávají velký zájem čtenářů, a u každého se vzdali části zisku.

Knihkupci, kteří po zmírnění opatření proti koronaviru mohli otevřít prodejny, získají prodejem každého výtisku těchto bestsellerů ke své obvyklé marži ještě deset korun navíc.

Akce se koná pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Seznam prodejen, kde mohou čtenáři nákupem knih podpořit svého knihkupce, a katalog knižních titulů se nachází na stránkách Zachranknihkupectvi.cz. Například v Praze a Brně akci podporují pobočky knihkupectví Luxor, Knihy Dobrovský, Kanzelsberger nebo Barvič a Novotný.

Společnost Euromedia Group vytiskla dva miliony katalogů s vybranými knižními tituly, jež doručí do poštovních schránek stejného počtu domácností.

"Začali jsme tím, že jsme vybrali top tituly z naší produkce, a poté oslovili i další nakladatele, kteří se k nám ochotně připojili, protože všichni vnímáme současnou kondici knihkupectví jako bídnou a státem zanedbanou," říká Zdeněk Novák, ředitel marketingu Euromedie.

"Je proto potřeba knihkupcům podat pomocnou ruku, a to nejen vylepšenou marží, ale především kampaní, kterou si sami dovolit nemohou. Toto gesto může v kombinaci se zvýšenou zákaznickou aktivitou knihkupectví opravdu zachránit," doplňuje Novák.

Znovuotevřená knihkupectví opět vítají zákazníky třetím týdnem, od 11. května se k nim mohly přidat i velké prodejny v nákupních centrech. Tržby v knihkupectvích se podle údajů Svazu českých knihkupců a nakladatelů pohybují v průměru okolo 50 až 70 procent obvyklých obratů v tomto období.

Svaz minulý týden požádal ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO, aby osvobodila knihy od DPH do konce roku 2021. Argumentuje mimo jiné tím, že v důsledku poklesu prodaných výtisků poroste cena, což by bylo možné tímto způsobem utlumit. Česká vláda již DPH na knihy snížila v roce 2015, a to z 15 na stávajících 10 procent.

Osvobození knih od DPH by podle předsedy svazu a spisovatele Martina Vopěnky bylo spravedlivé a sociální. Pomohlo by to rozložit důsledek poklesu počtu vydaných výtisků mezi knihkupce, distributory i nakladatele a pomohlo by i autorům.

Už koncem dubna zástupci svazu, který sdružuje více než 150 velkých i malých knihkupců a nakladatelství, apelovali na vládu, aby se knižnímu trhu dostalo pomoci a podpory úměrné jeho významu pro společnost. Zástupci českého knižního trhu uvedli, že letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru očekávají pokles obratu nejméně o 30 procent.

Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtěli miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD reagoval, že na malé nakladatele myslí v záchranném balíčku, který předložil vládě. V něm je na pomoc nakladatelům vyhrazeno 20 milionů korun, knihkupců se balíček netýká.

Z poslední zprávy o českém knižním trhu, kterou svaz vydal, vyplývá, že Češi v roce 2018 utratili za knihy 8,3 miliardy korun včetně DPH, tedy o 250 milionů korun meziročně více.