Piráti, astrofyzika, atentát na Heydricha. Co vychází na Velký knižní čtvrtek

Bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová byla podle prezidenta Miloše Zemana nejdůležitějším podporovatelem i advokátem Česka v USA, a to nejen v roli šéfky americké diplomacie. V kondolenčním dopise adresovaném jeho americkému protějšku Joeovi Bidenovi Zeman připomněl, že politička narozená v Praze velmi napomohla brzkému vstupu Česka do NATO, a to v době, kdy byl premiérem. Albrightová nadále zůstane velkou, hrdou a příkladnou osobností a spojníkem mezi Českem a Spojenými státy, uvedl Zeman.

Albrightová zemřela ve středu, bylo jí 84 let. Dvakrát musela opustit rodnou zemi před totalitním režimem. Poprvé prchala její rodina z Československa před nacisty, podruhé po komunistickém převratu.