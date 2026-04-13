Literatura

Pilipovo nakladatelství Bourdon koupilo Práh dosud vlastněný spisovatelem Vopěnkou

ČTK

Nakladatelství Bourdon, které vlastní ekonom a bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, koupilo nakladatelství Práh dosud vlastněné spisovatelem a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Obě značky zůstanou pod jedním vlastníkem zachovány, sdělila nakladatelství ve společné tiskové zprávě. Cenu transakce společnosti neuvedly.

Majitel nakladatelství Bourdon Ivan Pilip a spisovatel Martin Vopěnka, který se rozhodl prodat své nakladatelství Práh.Foto: Nakladatelství Bourdon
Vopěnka svou firmu budovanou od roku 1990 prodal, protože jeho děti v nakladatelském řemesle nepokračují, uvedl. Bourdon podle Pilipa usiluje o pozici alespoň středně velkého nakladatelství a převzetí nakladatelství Práh bere jako příležitost k růstu. "Rádi bychom nyní dosáhli na 100 vydaných knih ročně," doplnil Pilip.

Ředitelem spojeného nakladatelství Bourdon se stává František Kalenda, na trhu zůstanou značky Bourdon i Práh. "Kontinuitu v rámci Prahu zajišťuje Jakub Kadlec, který pokračuje ve funkci šéfredaktora, a původní zakladatel nakladatelství Martin Vopěnka. Ten se bude na dění v Prahu podílet z pozice člena redakční rady a samozřejmě i úspěšného autora knih pro děti i dospělé," uvedl Kalenda.

Nakladatelství Bourdon vzniklo v březnu 2012, když vydalo první knihu Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Dosud prodalo zhruba jeden a půl milionu knih tohoto nyní nejčtenějšího českého autora. Bourdon vydává také literaturu faktu, biografie, historické romány, detektivky nebo žánr true crime dokumentující reálné kriminální případy. V českém vydání zde vyšla například autobiografie hollywoodského herce Matthewa Perryho a Anthonyho Hopkinse nebo knižní rozhovor s Magdou Vašáryovou.

Vopěnka založil nakladatelství Práh na přelomu let 1990 a 1991. Za 35 let na českém trhu vydal Práh téměř tisíc knižních titulů. V 90. letech se prosadil díky bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, kterého se dodnes prodalo zhruba 150 000 výtisků. Mezi výrazné autory nakladatelství patří David Attenborough, Walter Isaacson, ale třeba i Jo Nesbo nebo Margaret Atwoodová. Z českých spisovatelů jsou to Renata Fučíková, Lucie Lomová nebo Pavel Kosatík. Práh vydává také knihy pro děti.

