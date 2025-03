Co skrývá Okno na západ? Držitelka Litery Pavla Horáková vydala nový román

David a Marta vyrůstají v 80. letech na jednom z pražských sídlišť, chodí do stejné školy a tiše i nahlas touží po západním zboží. Začínají chápat, že není dobré jakkoli vyčnívat, sbírají sběr, hrají céčka, každý listopad kreslí ve škole Auroru a na stěny pokojíčků si lepí plakáty z Bravíčka. Chodí do Pionýra, prožívají první lásky a vědí, že jsou věci, o kterých se mluví jenom doma.

Husákovy děti se ve světě přežilé ideologie pohybují bez větších problémů, a aniž by si toho všimly, učí se drobné kolaboraci se systémem od rodičů i učitelů. Západ je pro ně bezmála synonymem ráje na Zemi, zejména díky "ochutnávce" ze sortimentu Tuzexu či Pragoimpu. "Představuju si, že hned za tím domem je ruzyňský letiště a za letištěm už Západ. Ten Západ, odkud jsou všechny krásný auta a televize a videokamery, kde je všechno k dostání, nestojí se fronty, nic není pod pultem, vzduch nesmrdí jako tady u nás a v každým baráku na samotě nesídlí vojáci nebo policajti," sní David o životě za železnou oponou. "Naši se tváří, že nechápou, proč mi záleží na hezkejch věcech, a přitom máma kupuje jenom mejdlo Diplomat a obyčejnej žloutkovej šampon si přelívá do lahvičky s nápisem Fa, aby to na poličce v koupelně líp vypadalo," stěžuje si na přetvářku rodičů.

Jsi jiný, tudíž divný

Jeho spolužačka Marta se mezitím musí vyrovnat nejen s vlastní pubertou, ale i s rozvodem rodičů, což tehdy automaticky znamená stigma: "jsi z rozvrácené rodiny - špatně se učíš a jsi divný". Ovšem má to i své výhody, nový tatínek je s tehdejším režimem víc než zadobře, takže dříve nenápadná Marta se najednou může pochlubit novým dvoupatrovým penálem i značkovým oblečením ze Západu. A zatímco většina občanů ČSSR netuší, že z normalizačního bezčasí už odtikávají poslední měsíce, jiní mají "své zdroje". Emigrace Martiných rodičů na poslední chvíli tak nemusí být obyčejnou smůlou, nýbrž záměrným útěkem před spravedlivým zúčtováním.

Oba hlavní hrdinové se nakonec potkají znovu po deseti letech, na sklonku divokých 90. let, a jejich životy se na chvíli propojí. Ale budou se chtít sejít i jako padesátníci, kdy se jejich charaktery načrtnuté v socialistickém dětství definitivně proderou na světlo?

Umakartové jádro, disco a strach

Díky osobním zkušenostem autorky s dospíváním v 80. letech v románu tato doba ožívá poměrně autentickým způsobem, a to se všemi jejími atributy a retro kulisami v podobě předmětů denní potřeby, socialistických pochutin, hudby či autoparku, ale také celospolečenskou atmosférou strachu a pokrytectví - i když ta do světa dospívajících hrdinů zasahuje jen jakoby vzdáleně, skrze rodiče a pedagogy.

Pro generaci dnešních čtyřicátníků a padesátníků, kteří právě v této době vyrůstali, může být zejména první půlka knihy celkem zábavným a nostalgickým návratem do dětství. Realita socialismu nahlížená střídavě dětskou optikou Davida a Marty však směrem ke konci začíná nabývat čím dál obludnějších rozměrů - to když čtenář sleduje, jak se výchova socialismem podepsala na jejich charakterech a způsobu uvažování. Román tím připomíná, že snobství, materialismus, konzumerismus a klientelismus, které jsou dnes často přisuzovány kapitalismu, mají své kořeny už v době před listopadem 1989. Jde svým způsobem o jakousi generační výpověď. Text reflektuje, jak tehdejší politický režim formoval jedince i celou společnost, a ovlivnil tak i její současnou podobu.

Spisovatelka Pavla Horáková (*1974) vyjma psaní také překládá a působí jako publicistka či rozhlasová redaktorka. Je autorkou nebo spoluautorkou osmi knih. Debutovala dětskou detektivní trilogií o Hrobařících. Spolu s Jiřím Kamenem sestavila dvě knižní kompozice věnované českým účastníkům první světové války: Přišel befel od císaře pána (2015) a Zum Befehl, pane lajtnant (2018), které vzešly z rozhlasového cyklu Polní pošta.

V roce 2018 vydala novelu Johana (společně se Zuzanou Dostálovou a Alenou Scheinostovou) a rovněž románovou prvotinu pro dospělé Teorie podivnosti, jež získala v roce 2019 cenu Magnesia Litera za prózu. V roce 2021 jí vyšel druhý román Srdce Evropy. Okno na západ je jejím třetím románem a letos v březnu vychází v nakladatelství Argo jako součást Velkého knižního čtvrtka.

Kniha Pavla Horáková: Okno na západ Nakladatelství Argo 2025, 256 stran, 368 Kč

Dvanáct nových knih letošního jarního Velkého knižního čtvrtka.

Od 20. března 2025 na pultech knihkupectví:

Dalibor Vácha: Vlasta (Argo) - Životopisný román o králi komiků Vlastovi Burianovi.

Jakub Szántó: Mezi mlýnskými kameny - Gaza a její příběh (Argo) - Známý blízkovýchodní reportér se vydává po stopách historie arabsko-izraelského konfliktu v Gaze.

Pavla Horáková: Okno na západ (Argo) - Román o dospívání v socialistickém Československu 80. let.

David Nicholls: Jste tady (Argo) - Milostný příběh o jedné pouti ze západního na východní pobřeží Anglie.

Hans Christian Andersen: Pohádky a příběhy (Kodudek) - První úplné třísvazkové vydání Andersenových pohádek a příběhů, které jsou přeloženy přímo z dánštiny.

Anna Tell: Kde se skrývá pravda (Bourdon) - První kniha nové severské krimi série z pera úspěšné švédské spisovatelky a bývalé detektivní inspektorky Anny Tell.

Michelle Dunne: Hodná holka (Bourdon) - Poznali byste sériového vraha, kdyby vám každý den servíroval kávu? Nový thriller autorky z irského Corku.

Petr Hlaváček: Disidenti u moci (Bourdon) - Kniha esejů bývalých disidentů a intelektuálů o úloze českého disentu a Charty 77 na cestě ke svobodě a demokracii pro roce 1989.

Papež František: Život: Moje cesta dějinami (Práh) - Autorizované memoáry současné hlavy církve, papeže Františka.

Lenka Vrtišková Nejezchlebová: Fuj, to je hnusný! (No Limits) - Kniha pro děti o superschopnostech na první pohled odpudivých zvířat.

Jana H. Hoffstädter a Ida Želinská: Dohodněme se (Labyrint) - Příručka férového rozchodu a života po něm pro děti, jejich rodiče i další příbuzné, kteří se ocitli ve složité situaci rozvodu či rozchodu.

Harald Jähner: Čas vlků: Německo a Němci 1945-1955 (N media) - Portrét zkorumpované, demoralizované a současně svobodné německé společnosti v letech 1945 až 1955.