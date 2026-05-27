27. 5. Valdemar
Literatura

Pavel Kosatík napsal knihu o prezidentu Benešovi. Snaží se v ní vymanit ze stereotypů

ČTK

Spisovatel literatury faktu, esejista a scenárista Pavel Kosatík v knize O tom Benešovi (Universum) vyšel z vlastního studia a bádání o druhém československém prezidentovi Edvardu Benešovi. Ve středu 27. května knihu pokřtí spolu s herci Pavlem Batěkem, Martinem Fingerem a režisérem Petrem Zelenkou v knihkupectví Luxor na pražském Václavském náměstí.

Český intelektuál, spisovatel a scenárista Pavel Kosatík se zabývá hlavně novodobými dějinami Česka a Slovenska. Nyní mu vychází nová kniha O tom Benešovi.Foto: ČTK
Pavel Kosatík se v textu snaží vymanit ze spirály stereotypů spojovaných s Benešem. K nejčastěji opakovaným patří ty spojované s Mnichovskou dohodou v roce 1938 a týkající se únorového převratu v roce 1948. Diskuse o těchto událostech se podle Kosatíka stále vracejí. "Dostat se ze stavu takové kolektivní neurózy, osvobodit se, lze buď novým činem, který staré trauma umožní prožít a vyřešit napodruhé o něco lépe, anebo reflexí onoho dávného ne-činu a jeho příčin," napsal autor v předmluvě.

Obálka knihy O tom Benešovi.Foto: Universum

Kniha O tom Benešovi rozvíjí řadu biografií, které Kosatík věnoval Tomáši G. Masarykovi, Janu Masarykovi, Ferdinandu Peroutkovi, Pavlu Tigridovi, Přemyslu Pitterovi, Olze Havlové nebo Věře Čáslavské. Mezi jeho esejistické knihy patří České snění, Čeští demokraté, Česká inteligence a Slovenské století.

Patrně nejrozsáhlejší dosavadní vědeckou prací o Edvardu Benešovi je jeho politická biografie od historika Jindřicha Dejmka, která vyšla v Karolinu v roce 2006. Mezi ceněné tituly patří také Edvard Beneš: Drama mezi Hitlerem a Stalinem, jehož autorem je francouzský historik Antoine Mares, český překlad vydalo Argo. Benešovi mezi lety 1938 a 1945 se podrobně věnovala práce historika a politologa Milana Haunera.

Metropolité Kornilij (Titov) a Ilarion (Alfejev) na archivním snímku.

Byla mu velká zima a měl málo jídla. Ruský duchovní si postěžoval na pobyt v cele

"Neustále jsem se musel pohybovat, abych nezmrzl. Situaci navíc zhoršoval nedostatek jídla," postěžoval si nakrátko zadržený metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion na špatné podmínky v policejní cele.

French Open Tennis

