„Chtěl bych být lepší manžel.“ Tenhle pocit odstartoval vznik Hartlovy nové knihy

Hlavními protagonisty jsou Jana a Martin, jejichž vztahu na počátku téměř nikdo nevěří. Ani oni sami si nedokážou představit, že by spolu mohli vydržet i poté, co jejich vzájemná zamilovanost a okouzlení vyprchá. Přesto se vezmou a začnou čelit všemu, co každodennost manželství přináší - tlaku rutiny, kompromisům a nenápadné všednosti, která ohrožuje jejich lásku.
Hartl ve svém románu opět namíchal koktejl laskavého humoru, emocí a originálních postřehů, jež jeho čtenáře baví i dojímají. Sám spisovatel přiznává, že také jeho žena Martina, která bývá první čtenářkou jeho knih, se při čtení rukopisu neubránila dojetí.
"Chtěl bych být lepší manžel. A chtěl bych, aby moje žena se mnou byla šťastná do aleluja. Mám totiž pocit, že ona se mnou nemůže být tak šťastná, jak by mohla, kdybych byl lepší," vysvětluje Patrik Hartl motiv, který stál na počátku jeho nové knihy.
Ve srovnání s předchozími Hartlovými tituly, jako jsou Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2012), Malý pražský erotikon (2014), Nejlepší Víkend (2018) nebo Gazely (2023), se Manželství (Bourdon) více soustředí na záludnosti jednoho konkrétního manželství a výzvy, které přináší. Spisovatel však stále setrvává u svého oblíbeného tématu lásky a partnerských vztahů. Hartlova schopnost přetavit všední situace do emotivních příběhů, s nimiž se čtenář může snadno ztotožnit, zůstává zachována. Nový je důraz na otázku, jak může láska přežít v dnešním světě plném tlaku na výkon a lavině povinností.
Hartl opět potvrzuje svůj cit pro dialog, humor a schopnost vtáhnout čtenáře do obyčejných životních momentů, které každý dobře zná. Balancuje na hraně lehkého, oddychového čtení plného emocí, ale dává si pozor, aby nesklouzával k povrchnosti. Své řemeslo ovládá velmi dobře, dokáže napsat uvěřitelné postavy i děj, jenž má spád. Některé zápletky a pointy však občas bývají předvídatelné.
Patrik Hartl tak románem Manželství zřejmě opět potvrdí své místo mezi českými bestsellerovými spisovateli, kteří dokážou oslovit široké publikum.