Parta charty mastí karty. Pavel Kohout vydává novou sbírku (ne)povídek

Výrazná česká literární osobnost, Pavel Kohout, přichází ve svých 98 letech s novou knihou, která propojuje velké dějiny s osudy obyčejných lidí. Parta charty mastí karty (Cosmopolis) nabízí 20 drsných příběhů z 20 zemí světa a jeden, který je pravdivou reportáží o „největší prohře československé Státní bezpečnosti a největší ostudě tehdejší kulturní elity“, jak říká sám autor.
Kniha obsahuje celkem 21 kratších textů dějově zasazených do období bouřlivých historických událostí: od první světové války až po válku na Ukrajině.
Příběhy, nazvané jako „nepovídky“ (neboť je Pavel Kohout psal stejně, jako by vytvářel divadelní dramata), jsou inspirovány jak současností, tak i minulostí. V jejich středu se ocitá obyčejný člověk, který se snaží i v nelehké době žít svůj běžný život. Je však konfrontován s realitou, které většinou nedokáže uniknout, takže se s ní vyrovnává, jak nejlépe dokáže.
Některé postavy reagují statečně, jiné zbaběle nebo vypočítavě a někdo je naprosto bezradný. Příběhy tak za přispění svých hrdinů spějí k neodvratnému konci, mnohdy šokujícímu, tragickému nebo i krutému, ale vždy takovému, který čtenáře překvapí.
Kniha Pavla Kohouta vrcholí příběhem posledním, jednadvacátým, který vznikl na základě skutečné události.
O AUTOROVI:
Pavel Kohout (* 20. 7. 1928 v Praze)
Spisovatel, dramatik, scénárista a novinář.
Jeho osobnostní i literární vývoj v sobě zrcadlí proměnu československé poválečné společnosti, po komunistických počátcích přišlo vystřízlivění vedoucí k angažovanosti v duchu pražského jara.
Byl výraznou osobností Charty 77, následovala nedobrovolná emigrace a život ve Vídni. Po roce 1989 se vrátil na Sázavu a do Prahy, kde žije dodnes.
Je autorem desítek divadelních her, románů a povídkových knih, na nichž často spolupracoval se svojí třetí ženou Jelenou Mašínovou. (Mezi nejznámější patří romány Katyně či Hodina tance a lásky, hry August August, august nebo Ubohý vrah, případně kniha 33 povídek a textů Přítoky románů.)
Aktuálně mohou diváci na ČT1 sledovat nový seriál Hvězdná hodina vrahů, který je natočen podle stejnojmenné Kohoutovy knihy.
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