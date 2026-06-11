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Literatura

Pařížský hřbitov Père-Lachaise asi přijde o prominentního člena, nobelistu Asturiase

ČTK

Na nejznámějším pařížském hřbitově Père-Lachaise bude zřemě v příštích letech chybět jeden z prominentních pohřbených, a to guatemalský držitel Nobelovy ceny za literaturu Miguel Ángel Asturias. Guatemalský ministr kultury Luis Méndez Salinas totiž tento týden oznámil, že spisovatelovy ostatky se letos vrátí do rodné země, píše agentura EFE.

Sandino Asturias (vlevo), vnuk guatemalského laureáta Nobelovy ceny za literaturu Miguela Ángela Asturiase, a guatemalský ministr kultury a sportu Luis Méndez pokládají květiny ke spisovatelově památníku během ceremoniálu u příležitosti 52. výročí jeho úmrtí v Guatemala City, 9. června 2026. Vláda oznámila, že ostatky guatemalského nobelisty budou v polovině října repatriovány z Francie do Guatemaly.
Sandino Asturias (vlevo), vnuk guatemalského laureáta Nobelovy ceny za literaturu Miguela Ángela Asturiase, a guatemalský ministr kultury a sportu Luis Méndez pokládají květiny ke spisovatelově památníku během ceremoniálu u příležitosti 52. výročí jeho úmrtí v Guatemala City, 9. června 2026. Vláda oznámila, že ostatky guatemalského nobelisty budou v polovině října repatriovány z Francie do Guatemaly.Foto: Profimedia
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I tak pařížský hřbitov zůstane místem posledního odpočinku řady umělců, od Jima Morrisona a Marcela Prousta po Oscara Wildea či Yvese Montanda.

Asturias dostal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1967 a stal se tak první středoamerickým spisovatelem, kterému se dostalo takové pocty. Asturias, jehož nejznámějšími díly jsou romány Pan prezident či Kukuřiční lidé, zemřel v roce 1974 v Madridu a pochován byl v Paříži. Spisovatel se vyznačoval mimo jiné velkým zájmem o kulturu původních národů Střední Ameriky.

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"Velmi usilovně pracujeme, abychom dosáhli návratu jeho ostatků do jeho země," uvedl ministr Salinas na setkání k uctění spisovatelovy památky. Podle něj si návrat přál i samotný autor, když byl ještě naživu. Pohřben by měl být v guatemalském hlavním městě letos v listopadu.

Na hřbitově Père-Lachaise je pochována řada kulturních osobností a umělců, jejichž hroby se někdy stávají cílem návštěv příznivců a fanoušků. Jedny z nejnavštěvovanějších hrobů patří zpěvákům Jimu Morrisonovi či Edith Piaf.

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