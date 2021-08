Pařížské knihovny nově kontrolují covidové pasy, té Havlově se to nelíbí

Městské knihovny ve Francii od uplynulého pondělí patří mezi veřejná místa, kde se návštěvníci při vstupu musí prokázat covidovým certifikátem. Nová povinnost kontrolovat, zda byli lidé naočkovaní, nebo absolvovali test s negativním výsledkem, ale mezi knihovnami vzbudila vášnivé debaty a protesty, píše veřejnoprávní server FranceInfo.

Některé městské knihovny proti opatření od konce července opakovaně stávkovaly. Mezi nimi je také Knihovna Václava Havla v 18. pařížském obvodě. Jedná se o jinou instituci, než je ta v pražské Ostrovní ulici. Francouzskou Havlovu knihovnu před osmi lety otevřeli tehdejší starosta Bertrand Delanoë s českou velvyslankyní Marií Chatardovou. Sídlí v revitalizovaných prostorách někdejšího nádraží, v halách Pajol na stejnojmenné ulici.

Vedoucí, kteří s novým nařízením nesouhlasí, považují knihovny za veřejnou službu, jež by měla být přístupná všem bez diskriminace a jakýchkoliv překážek. Vedle své primární funkce, kdy půjčují knihy či časopisy, se knihovny v mnohých čtvrtích staly i komunitními centry. Lidé si tam chodí nabít mobilní telefony, setkat se s přáteli nebo využít připojení na internet.

Podobně smýšlí i Knihovna Václava Havla, která patří do sítě pařížských městských knihoven. Podle jejího ředitele Pascala Ferryho by knihovny měly umožňovat univerzální a nepodmíněný vstup. "Covidové certifikáty jsou překážkou vstupu, a to hlavně pro uživatele, kteří žijí v nejistých ekonomických podmínkách a ten průkaz často nemají," říká Ferry. Takové osoby se podle něj personál knihovny snaží posílat na antigenní testy.

Proti nové povinnosti knihovna koncem minulého měsíce několikrát stávkovala a s námitkami souhlasí i část uživatelů. "Obtěžuje mě, že se musím prokázat certifikátem, abych měla právo půjčit si knihu," uvedla jedna ze čtenářek.

Podle předsedkyně sdružení francouzských knihovníků Alice Bernardové nová pravidla mohou představovat komplikace také na venkově. Někteří provozovatelé v reakci na nařízení snížili kapacitu knihoven pod 50 osob, což je zákonná hranice, pod kterou není nutné certifikáty kontrolovat, doplňuje server Actualitté.

Server Actualitté zmiňuje také nesouhlasný otevřený dopis, který pařížské knihovny zaslaly starostce Anne Hidalgové. Upozorňují v něm mimo jiné na statistiku, podle níž se oblasti s nejnižší mírou proočkovanosti překrývají s místy, kde je největší chudoba a které se právě instituce jako knihovny snažily zapojit do společnosti.

"Hrozí, že nová opatření tak nejvíce dopadnou na nejzranitelnější skupiny a prohloubí společenskou nerovnost," uvádí dopis.

Une lettre ouverte de bibliothécaires parisiens à @Anne_Hidalgo pour demander la diminution de la jauge et éviter le pass sanitaire dans leurs établissements (comme c'est le cas à Lyon, Marseille, Toulouse...)@ActuaLitte @livreshebdo @abf #PassSanitaire pic.twitter.com/7trTt6Yijo — Social Nec Mergitur (@Socialmergitur) July 24, 2021

Povinnost prokázat se covidovým certifikátem, který prokazuje bezinfekčnost, při vstupu do vnitřních prostor restaurací, barů, nemocnic či kulturních zařízení ve Francii platí od pondělí. V případě knihoven mají z povinnosti výjimku vědecká a univerzitní zařízení.

Zavedení covidových pasů oznámil 12. července francouzský prezident Emmanuel Macron. Po jeho projevu se o první dávku očkování přihlásilo více než 3,7 milionu lidí, dalších 200 tisíc ale projevilo nesouhlas a opakovaně vyšlo do ulic.

Podle vlády nová povinnost představuje pobídku k očkování a měla by zaručit, že Francie nebude muset v budoucnu přistoupit k plošným uzávěrám v případě, že by se počet nakažených koronavirem opět významně zvýšil. V zemi nyní alespoň první dávku vakcíny dostalo přes 45 milionů lidí. Tento týden vláda kvůli narůstajícím počtům nakažených opět zavedla povinné roušky a respirátory v některých vnitřních prostorách včetně právě knihoven.