Označil ho za zabedněný stát. Rakousko koupilo Bernhardovu literární pozůstalost

Cestující na britských letištích se dnes mohou potýkat se zpožděními, jelikož pohraničníci kontrolující pasy zahájili poslední z řady stávek kvůli platům v době krize životních nákladů. Informovala o tom agentura AP. Na letištích Gatwick a Heathrow zatím nebyly hlášeny žádné problémy, uvedla BBC.

Předpokládá se, že na Heathrow, nejvytíženějším letišti ve Spojeném království, se budou tvořit delší fronty než jinde. Letiště tvrdí, že dnes ráno je provoz cestujících plynulý. Letiště Gatwick očekává, že dnešní den bude druhým nejrušnějším dnem ve vánočním období.

Stávka zaměstnanců pohraniční stráže by měla pokračovat až do konce roku s výjimkou příštího úterý. Mohla by se dotknout statisíců cestujících. Britská vláda však uvedla, že na letištích bude vypomáhat mimo jiné armáda.

Podle informací BBC přestaly společnosti British Airways a Virgin Atlantic prodávat nové letenky na příchozí lety na letiště Heathrow ve dnech, kdy budou pohraničníci stávkovat.