Ota Pavel nebyl analytik, ale mistr drobných odlesků, ukazuje audiokniha

K letošním nedožitým devadesátinám spisovatele Oty Pavla vydal Supraphon dva kompaktní disky s nahrávkami jeho textů. Byť se komplet nazývá Povídky, obsahuje i jiné žánry, zejména na druhém CD nazvaném Povídky z šuplíku.

Kromě povídek jako Běh Prahou nebo Jak šel táta Afrikou zahrnuje úvahu, esej, dokonce krátký rozhovor. Nahrávka z letošního února se opírá převážně o texty nalezené v Pavlově pozůstalosti, knižně vydané před třemi roky.

Nejde tedy o objevitelskou edici v původním slova smyslu, přesto se jedná o víc než "bonus", jak stojí v bookletu.

Ota Pavel, který žil v letech 1930 až 1973, se nám zde odhaluje ve své rozporuplnosti, ve vysokém i nízkém. Po téměř pěti letech v psychiatrickém ústavu si opravdu váží toho, že má psací stroj Consul a možnost psát nějaké tři hodiny denně.

Nečeká na inspiraci, pracuje pravidelně. Na dopolední tvorbu se těší, ani dospat nemůže, proto večer bere pilulky na spaní. Ráno "hraje na gramofon", udělá si procházku, nasnídá se, zkrátka vytvoří radostné rozpoložení - a konečně se pustí do vytoužené práce. Před polednem končí, aby se nepřepracoval, neboť právě to ho zřejmě dostalo na psychiatrii.

Tyto osobní vhledy do autorské kuchyně podává civilní projev Miloslava Königa a Pavlovi náramně sluší. Posluchač tak má jisté pochopení i pro to, když se spisovatel vytahuje, že jeho práce o cyklistice byla nadšeně přijata celou Francií, nebo když v úvaze Ty nikdy nebudeš mistrem světa dumá nad tím, že nikde na světě neuměli fotbalisti kopnout do míče tak jako u nás a že československý hokej nemá žádné pořádné hvězdy. V éře legendárních hokejistů šedesátých let to vyznívá poněkud nepatřičně, ale nechť.

Autor rozumuje, trochu se ztrácí v souvislostech, ale je to koneckonců roztomilý protiklad k jeho "velkým" literárním dílům. Ota Pavel nebyl analytik, ale mistr v zachycení drobných pomíjivých odlesků. I jim dokázal přiřknout podobnou energii, kterou si vytvářel každé ráno, než zasedl k psacímu stroji.

Ta zásadní díla přináší první disk. Najdeme tu nejznámější příběhy sportovní (Sedm deka zlata, Pohádka o Raškovi), rybářské (Zlatí úhoři, Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům) i rodinné (Ve službách Švédska, Otázka hmyzu vyřešena). Vrcholné Pavlovy práce na nahrávkách ze sedmdesátých a osmdesátých let čtou Jiří Sovák, Rudolf Hrušinský, Miroslav Horníček, Vlastimil Brodský a další slavní herci.

Neztratí se mezi těmito velikány jejich současní následovníci? Na druhém disku slyšíme úplně jiný přístup k materiálu, civilnější a modernější. Posluchač už tolik neobdivuje přednes, zato ten směřuje přímo ke sdělení. Igor Orozovič, Radúz Mácha a zejména Miloslav König jsou plnohodnotnými pokračovateli předchozí generace "neviditelných" herců.

Roli v tom bude hrát i laskavé vedení režisérky Nadi Dvorské. Tato "umělecká svačinářka", jak ji kdysi pokřtil Zdeněk Svěrák za to, že hercům na každou natáčecí frekvenci nachystá domácí svačinu, dokáže zápalem a takřka neznatelným vedením vytvořit vlídné prostředí. To pak z nahrávek dýchne i na posluchače.

Celkově jde o šťastné spojení různých interpretačních postupů, žánrů i tematiky. Vše drží pohromadě a ukazuje Otu Pavla v jeho rozmanitosti. Vskutku pěkný dárek k narozeninám.