Ortenovu cenu může získat hiphopová detektivka či báseň v próze

Hiphopová detektivka, psychotická novela a báseň v próze jsou nominované na letošní literární Cenu Jiřího Ortena. Tu dostávají mladí autoři do 30 let, jméno vítěze 33. ročníku bude vyhlášeno 15. září v Zrcadlové kapli pražského Klementina. V úterý to oznámil pořádající Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Ze 24 přihlášených titulů porota vybrala současný román o hiphopové komunitě Malej NY, jehož autorem je Přemysl Krejčík, dále novelu Svatá hlava Hany Lehečkové, poskládanou z blouznivých a nespolehlivých zápisků schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici, a originální báseň v próze Mount Anne Ladislava Slezáka. Ta sleduje milostný vztah dvou lidí, Lamura a Milove. Hana Lehečková je nominovaná za novelu Svatá hlava. | Foto: SKČN Krejčíkův text porota vybrala proto, že "překračuje hranice žánru i subkultury", jak uvedla. "Zrychlený a silácký svět hip hopu tu velmi názorně předestírá problémy, které se týkají nejen raperů: sektářství, ješitnost, neschopnost dospět, pomíjivost, ale i potřebu nadhledu, usmíření a naděje," konstatují porotci. Podle nich Hana Lehečková v novele Svatá hlava "důmyslně ohledává vnitřní i vnější okraje nemocného světa, ale i naší 'normálnosti'". Báseň v próze Ladislava Slezáka je pak pro odborníky "důkazem, že dobrá poezie dovede nad jiné žánry přesvědčivě a elegantně přiblížit i téma obávané a těžko pochopitelné". Z lyrična vystupuje dramatický děj, z konkrétního příběhu se v básni stává podobenství, doplňuje porota. Laureát Ceny Jiřího Ortena získá tradiční peněžitou prémii 50 tisíc korun, nově si odměnu odnesou také zbylí dva nominovaní, každý 10 tisíc korun. Přemysl Krejčík je nominován za Malej NY. | Foto: SKČN České literární centrum věnuje rezidenční pobyt jedné z předchozích nominovaných, Lucii Faulerové. Od příštího ročníku bude takový pobyt dostávat vždy jeden nominovaný z předchozího roku. Všichni nominovaní pak od Českého literárního centra obdrží překlad ukázky svého díla do angličtiny, němčiny nebo francouzštiny pro účely zahraniční propagace. Cenu Jiřího Ortena dostává autor prozaického či básnického díla napsaného v češtině, kterému v době vydání díla není více než 30 let. Ocenění je udíleno od roku 1987, od roku 2009 ho organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi laureáty Ortenovy ceny patří Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová, Petra Soukupová, Marek Šindelka, Sára Vybíralová, Ondřej Macl nebo Anna Cima.