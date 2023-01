Být jako svatý Jiří, dotáhnout to na Západ. Hrdinové české knihy to zkouší v Berlíně

Uplynulý rok potvrdil, jak rádi čeští autoři píší tlusté romány. Povídkové knihy zůstaly v přítmí čtenářského zájmu, přesto se jich několik pozoruhodně zablýsklo. Patří k nim prozaický debut Ondřeje Škrabala nazvaný Cesta k billboardu.

Ještě před deseti roky bylo u zdejší soudobé prózy velkou výjimkou, když jakýkoli prvek příběhu vykročil za hranice republiky. I rozsáhlý román si zpravidla vystačil s Prahou, jejím okolím a událostmi, které něco znamenají pro nás, co tu přebýváme.

V současnosti by byla potřeba pěkná hromádka špendlíků, kdyby chtěl čtenář na mapě světa vyznačit, kde všude se české romány a povídky odehrávají. Třicetiletý spisovatel a divadelník Ondřej Škrabal většinu svých povídek situuje do města B., snadno rozklíčovatelného jako Berlín, kde autor působí. Metropole jako symbolicky vydatný prostor rozmachu; výtah k lepšímu životu pro ty, co přicházejí odjinud. Výtah, který ale není pro každého.

Vypravěči krátkých povídek se v Berlíně, nebo také USA či Izraeli setkávají s lidmi, co vědí, jak na to: našli díru na trhu, umějí hrát mocenské, mediální či finanční hry a vypadají, že naplňují své sny. Pohybují se někde, kde to dobře znají. Možná působí jako hochštapleři, podivíni či blázni, ale mají výhodu, že jsou "in", zapadají, znají mentalitu a nuance zvyků, postojů a chování. Vědí, co zabírá.

O nich nám však vyprávějí outsideři - taxikáři, řidiči kamionů, turisté, přistěhovalci, dělníci u pásu, lidé zkoušející prorazit v novém světě jako umělci. K těm úspěšným obdivně vzhlížejí, ale zároveň trpí frustrací, že do jejich prostředí nemají šanci zapadnout. Že zůstanou provždy na okraji jako přivandrovalci. Už nejsou doma tam, odkud přišli, ale zároveň nezapadají dobře ani sem, kam je zavály peripetie životních náhod.

Škrabalovy povídky tedy kladou otázku, nakolik se při přesunu do jiné země musí jedinec přizpůsobit, ztratit a vymazat svoji minulost a do jaké míry mu zdánlivě otevřený západní svět ponechává možnost zůstat sám sebou. Dilema, o němž před 36 lety sugestivně zpíval Sting v písni Englishman in New York, ale které v nynějším korporátním světě už nemůže ústit do refrénu "buď svůj, ať si říkají, co chtějí".

Ve svých miniaturách Škrabal otevírá téma Východu a Západu jako nadále přežívající hranice. Jedním z vypravěčů je obchodník se zbraněmi, které umí spolehlivě pašovat ze zemí bývalého Sovětského svazu. I on cítí, že předměty - byť ilegálně - překonávají čáru mezi Východem a Západem snáze než myšlenky či postoje. "Svatý Jiří je totiž prakticky jediný východní svatý, který to doopravdy dotáhl na Západ. Jeho sochu najdete např. i v takovém B., kde v typické pozici zabíjí draka," říká. Berlín je v tomto ohledu prostorem, kde se sféry Východu a Západu dosud mísí, prolínají, ale i nadále trvají.

Čtrnácti povídkami prochází touha patřit někam jinam. Příběhy pak ověřují, zda a nakolik ji dnes lze naplnit, pokud tím "jinam" nemyslíme snadno přístupný, ale už i poněkud banální virtuální svět.

Povídky opakovaně ukazují, že přesun do jiného světa je možný jen za cenu zřeknutí se vlastní i širší kolektivní minulosti, za cenu ochoty adaptovat se do situace, v niž vše určuje pouze přítomnost. Což zas vytváří tlak, který v duši ždímá pocity nostalgie, smutku z nutnosti zříci se všeho, co se do současnosti nehodí.

Sbírka povídek Ondřeje Škrabala není určená k hltavému rychločtení, se kterým počítají české tlusté romány. Pro člověka ochotného pomalu vstřebat každý odstavec a při četbě toho dalšího se zároveň i ohlížet, držet v hlavě také vše minulé, ale skýtá nebývale vydatné zážitky.