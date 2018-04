před 44 minutami

Stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici - to je heslo knižních cen Magnesia Litera, které se dnes večer budou předávat již posedmnácté. Nominace jsou rozdělené do devíti hlavních kategorií, o vítězích rozhodují tří- až pětičlenné poroty. Jedna kategorie je vyčleněná také knize, o níž hlasují čtenáři. V grafice si nyní můžete projít všechny publikace, které od roku 2002 získaly titul Kniha roku; nebyly to jen prozaické texty. Ke každému ročníku přidáváme i informace o tom, koho porota objevila či kdo se ten rok nejvíc četl.

autor: Hana Slívová | před 44 minutami