Kniha Bytí naboso (Argo) je literární prvotinou jedné z nejvýznamnějších českých violoncellistek Michaely Fukačové. Nejde však o klasickou autobiografii jako spíš o pestrou mozaiku vzpomínek, úvah a drobných reflexí. V jejím svěžím textu se střetává svět umění, rodinná paměť, rodná Morava, severská krajina, ale také jakoby mimochodem vyřčené otázky po smyslu lidského života.
Fukačová se čtenáři představuje coby pozorovatelka i účastnice dění. Provádí ho zákulisím světových koncertních sálů, ale zároveň se s lehkostí vrací do období svého dětství v Brně a také k životu v Dánsku (na ostrov Fyn), kde žije od roku 1985.
Právě tento kontrast mezi mezinárodní uměleckou kariérou a potřebou existovat v tichu tvoří jednu z nejpůsobivějších os knihy. Na tichém dánském venkově autorka nachází prostor pro malbu, fotografii i vnitřní vyrovnanost. Severská krajina pro ni není pouhou romantickou dekorací, ale prostředím, které učí trpělivosti, soustředění a schopnosti vnímat jemné změny okolí i vlastní nálady.
A pak je tu svět koncertních pódií, cestování a setkávání s výjimečnými lidmi. Vedle osobností kultury a politiky, jako jsou např. skladatel a houslista Josef Suk, violoncellista Mstislav Rostropovič, disident a politik Jiří Dienstbier či dánská královna Markéta II., se tu ale objevují i postavy z autorčina každodenního života. Fukačová přitom nevytváří galerii slavných jmen ani nezkouší působit jako kronikářka vlastních úspěchů. Naopak, její vyprávění je skromné, osobní a často velmi hravé, vyšperkované originálními metaforami, nadhledem, humorem i drobnými, neotřelými postřehy na různá témata.
Silnou stránkou Bytí naboso je autenticita. Fukačová se nebojí otevřít dveře do svého myšlenkového i emočního prostoru, takže ji čtenář postupně poznává jako člověka, který hledí na svět s radostí, zvědavostí, touhou, ale i pokorou. Nepředvádí se, nýbrž sdílí. Její próza má v sobě něco z hudební improvizace: jednotlivé kapitoly fungují jako samostatná okna do života a nemusí se řadit přísně chronologicky, aby společně vytvořily smysluplný celek. Nejde o dokument o kariéře, ale o jakousi mapu vnímání, v níž se vzpomínky, úvahy a zážitky prolínají jako motivy hudební skladby. K tomu ostatně odkazuje i podtitul knihy Příběhy v různých tóninách.
Text se opakovaně vrací k tématu zodpovědnosti – za vlastní rozhodnutí, za vztah k druhým i za roli člověka v roztříštěné současnosti. Fukačová se vyhýbá moralizování i velkým duchovním proklamacím; její přesvědčení spíše vyplývá z tónu vyprávění. V názvu knihy je obsažen i její etický postoj: žít „naboso“ pro ni znamená setrvávat v opravdovosti, úctě k životu a otevřenosti vůči kráse i smutku. Zkrátka nebát se žít, se vším, co k tomu patří.
Kniha
Michaela Fukačová: Bytí naboso
Argo 2026, 280 stran
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