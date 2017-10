Novou knihu Krtek a zahrádka inspirovala letní sucha. Nakreslila ji dcera Zdeňka Milera

před 1 hodinou

Kreslený hrdina knížek a filmů pro děti Krteček se vrací v nové knize Krtek a zahrádka. Autorkou příběhu je Kateřina Milerová, malířka, ilustrátorka a starší dcera výtvarníka Zdeňka Milera. Ta se svým otcem spolupracovala na Krtkových dobrodružstvích už od 80. let minulého století. Kromě obrázků je i autorkou textu.

Kateřina Milerová je dcera Zdeňka Milera (1921-2011), autora postavičky slavného Krtečka a také ilustrátorka. Nyní přichází s novou knížkou příběhů Krtek a zahrádka.

Všechno dobře dopadne

"Kniha je příběhem o přátelství, o životodárné vodě, o radosti ze společného díla. Ale hlavně o tom, že to, co se zdálo být ze začátku beznadějné, může nakonec pro všechny dobře dopadnout," říká Kateřina Milerová.

K příběhu ji inspirovala letní sucha a nedostatek vody. "Nás i některé naše sousedy na chalupě dovedla až k vykopání studny," říká.

Krtka a jeho kamarády nechala autorka ožít už ve své předchozí autorské knížce Krtek na návštěvě z roku 2015.

"Chtěla jsem Krtka přivést znovu do života, protože by byla škoda, kdyby s ním už žádné další knížky nemohly vycházet a on tak žil jen v knižních reedicích a ve starých filmech, případně se objevoval jako hračka či obrázek na předmětech pro děti," dodává Milerová.

Krtek se v nové knize opět představuje jako roztomilý a vynalézavý společník, který si vždycky ví rady.

Když paní Krtečkové dojde na zahrádce voda a její záhonky začnou uvadat, rozhodne se Krtek vykopat studnu. A spolu s ostatními zvířátky, hlavně s modrým medvídkem Baribalem, zažene mlsné kozy, které mají na krásnou zeleninu paní Krtečkové zálusk.

Úroda je bohatá a výtečného jídla je nakonec dost pro všechny, takže si na své přijdou i věčně hladové kozy.

První krtkovské obrázky kreslila Milerová už v 80. letech, kdy začala spolupracovat se svým otcem. I proto jí v roce 2011 poskytl licenci a tím i svolení, že může v kreslení Krtka pokračovat.

V roce 2015 se v médiích objevil spor mezi Milerovou dcerou a vnučkou, která si krtečkovská práva nárokovala. Přečtěte si tematickou glosu.