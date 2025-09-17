Literatura

Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Ve více než 90 městech v ČR se ve středu podevatenácté uskuteční série veřejných čtení ze současné světové literatury v českých překladech pod názvem Noc literatury. Letošní ročník literárního festivalu má podtitul Kniha jako útočiště, který připomíná, že literatura může být bezpečným místem, zdrojem síly i porozumění v nejistých dobách.
Herečka Vanda Hybnerová na Juditině věži četla už na čtvrtém ročníku Noci literatury a akce se zúčastní i letos.
Herečka Vanda Hybnerová na Juditině věži četla už na čtvrtém ročníku Noci literatury a akce se zúčastní i letos. | Foto: Profimedia.cz

V Praze se festival koná v Dejvicích, Bubenči, Střešovicích a na Hradčanech. Vstup je zdarma. V regionech se do organizace Noci literatury zapojují kromě knihoven také další kulturní zařízení, spolky či divadla. Jedním z netradičních míst, kde se akce letos uskuteční, je Věznice Světlá nad Sázavou. V průběhu roku pořádají Noc literatury také vybrané pobočky Českých center v zahraničí.

Návštěvníci v Praze se mohou zúčastnit čtení na 23 netradičních a často veřejnosti nepřístupných místech, a to v podání předních českých herců. Festival zavede zájemce nejen do historicky významných objektů, ale i do prostor ČVUT, kulturních a komunitních center. Vedle tradičních ukázek romské a ukrajinské literatury letos poprvé nabídne texty autorů ze Slovinska a Jižní Koreje, která se představí jako čestný host letošního ročníku.

Čtení zazní v podání mladých herců, z nichž někteří se Noci literatury zúčastní poprvé jako například Josef Trojan, Anna Kameníková, Antonie Martinec Formanová nebo Agáta Kryštůfková. Ze zkušených interpretů nechybí Vanda Hybnerová, Martin Myšička, Lenka Krobotová nebo Simona Babčáková.

literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Noc literatury čtení festival

