Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

V Praze se festival koná v Dejvicích, Bubenči, Střešovicích a na Hradčanech. Vstup je zdarma. V regionech se do organizace Noci literatury zapojují kromě knihoven také další kulturní zařízení, spolky či divadla. Jedním z netradičních míst, kde se akce letos uskuteční, je Věznice Světlá nad Sázavou. V průběhu roku pořádají Noc literatury také vybrané pobočky Českých center v zahraničí.
Návštěvníci v Praze se mohou zúčastnit čtení na 23 netradičních a často veřejnosti nepřístupných místech, a to v podání předních českých herců. Festival zavede zájemce nejen do historicky významných objektů, ale i do prostor ČVUT, kulturních a komunitních center. Vedle tradičních ukázek romské a ukrajinské literatury letos poprvé nabídne texty autorů ze Slovinska a Jižní Koreje, která se představí jako čestný host letošního ročníku.
Čtení zazní v podání mladých herců, z nichž někteří se Noci literatury zúčastní poprvé jako například Josef Trojan, Anna Kameníková, Antonie Martinec Formanová nebo Agáta Kryštůfková. Ze zkušených interpretů nechybí Vanda Hybnerová, Martin Myšička, Lenka Krobotová nebo Simona Babčáková.
Festival klade důraz na otevřenost. Vybraná čtení budou tlumočena do českého znakového jazyka a pro slyšící návštěvníky pořadatelé připravili minikurzy jeho základů. Festival od roku 2006 pořádají Česká centra a EUNIC - Sdružení evropských národních kulturních institutů. Jeho cílem je představit publiku aktuální tvorbu evropských autorů, upozorňovat na význam překladů z velkých i malých jazyků a otevírat aktuální společenská témata.
Noc literatury pořádají také Česká centra v zahraničí ve spolupráci se svými evropskými partnery. Letos ji budou organizovat i některé zastupitelské úřady. Konat se bude na Slovensku, ve Francii, Maďarsku, Německu, Hongkongu, Bulharsku, Izraeli, Spojených státech a v Egyptě.