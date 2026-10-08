Přeskočit na obsah
Benative
8. 10. Věra
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Literatura

Nobelovu cenu za literaturu získala Kanaďanka Anne Carsonová. Inspiruje ji antika

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Letošní Nobelovu cenu za literaturu ve čtvrtek 8. října získala šestasedmdesátiletá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová, oznámila Švédská akademie. Ocenění získala za své „smělé a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu,“ uvedla akademie.

Canadian poet Anne Carson performs her work "Antigonick" at the Moderna Museet art gallery in Stockholm
Kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová na archivním snímku z roku 2015.Foto: TT News Agency
Reklama

Carsonová využívá antické mýty a literaturu a vkládá je do moderního kontextu. „Směs obou dává jejímu psaní ohromnou energii. Nikdo nepíše jako ona. A nikdo by si to podle mě ani netroufl,“ řekl o vítězce člen akademie Steve Sem-Sanberg.

Autorka téměř dvou desítek knih podle akademie předvedla zmíněnou syntézu například v knize z roku 1998 Autobiography of Red: A Novel in Verse, která vychází z úryvků řecké antické básně ze šestého století před Kristem. Akademie vyzdvihla také knihy The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos z roku 2001 či Nox z roku 2010.

Carsonová vystudovala klasické jazyky a kromě psaní se věnuje také pedagogické činnosti. Právě její filologické a literárněvědné vzdělání je oceňovaným východiskem jejího díla.

Související

Její jméno se mezi možnými uchazeči o cenu objevovalo již několik let. Loni ocenění získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai.

Reklama
Reklama

Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu korun).

Související

Tento týden již byly uděleny ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a za chemii. Na dnešní ocenění naváže v pátek patrně nejsledovanější cena za mír a v pondělí sérii uzavře cena za ekonomii.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Pavel Matocha.
Pavel Matocha.
Pavel Matocha.

„Jako ještě půl mega?“ Údajnou nahrávku radních ČT už řeší státní zástupci

Před pár dny se bývalý předseda Rady ČT u soudu přiznal, že v roce 2024 vyrazil do Karibiku slavit šedesátiny Pavla Tykače na pozvání miliardářovy manželky Ivany. Tím ale účinkování Pavla Matochy před spravedlností neskončilo. Státní zástupce otevřel kauzu nahrávky, která údajně zachycuje hlasy Matochy a radního Romana Bradáče debatující spolu způsobem, jenž může naznačovat korupční jednání.

Reklama
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow

Rusko odmítá další posílení NATO v Pobaltí. Podle Moskvy by šlo o eskalaci

Rusko by pokládalo případné rozmístění dalších sil Severoatlantické aliance v Pobaltí za eskalaci, varovala ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. O zřízení americké vojenské základny na svém území usiluje Litva, kde se dosud američtí vojáci, vyslaní k posílení východního křídla NATO a k odstrašení případné ruské agrese, střídají podle rotačního principu.

Reklama
Reklama
Reklama