Literatura

Neviditelná gorila. Vyšla kniha o psychologickém experimentu, který by oklamal i vás

ČTK Kultura ČTK, Kultura
před 35 minutami
Pokus s názvem Test neviditelné gorily provedli na sklonku 90. let Christopher Chabris a Daniel Simons, psychologové z Harvardu. Experiment s fenoménem slepoty z nepozornosti se stal důkazem omezenosti lidského vnímání i toho, jak si s námi naše mysl zahrává. Studie týkající se právě tohoto tématu nabízí kniha Neviditelná gorila, která v nakladatelství Portál vychází poprvé v češtině.
Pokus s názvem Test neviditelné gorily zkoumal fenomén slepoty z nepozornosti a stal se důkazem omezenosti lidského vnímání.
Pokus s názvem Test neviditelné gorily zkoumal fenomén slepoty z nepozornosti a stal se důkazem omezenosti lidského vnímání. | Foto: Profimedia.cz

Jak je možné, že někdo přehlédne gorilu, policista při honičce za pachatelem proběhne kolem brutálního útoku, aniž by ho viděl, a řidička auta přehlédne motocyklistu?

Obálka knihy Neviditelná gorila.
Obálka knihy Neviditelná gorila. | Foto: Nakladatelství Portál

Naše přesvědčení o tom, že nás hands-free v autech zbavilo rozptýlené pozornosti při telefonování, se rozplyne pod tíhou výsledku vědeckého experimentu. Neviditelná gorila často rozhoduje o životě a smrti, protože jsme si jistí, že dáváme pozor, a to přece stačí. Stejně jako si byl jistý kapitán ponorky, který se vynořil do trupu japonské rybářské lodi, nebo kapitáni boeingu, kteří přehlédli jiné letadlo na přistávací dráze.

Naše mysl, naprogramovaná k tomu, aby se bránila rozpoznání vlastní slepoty, si s námi zahrává. Autoři knihy Neviditelná gorila slibují, že je možné rozvinout schopnost nahlédnout do mechanismů vlastní mysli a "…jakmile každodenní iluze poznáte, budete nahlížet jinak i na samotný svět. Uvidíte, jak vám iluze ovlivňují vlastní myšlenky a činy i chování lidí kolem vás. A poznáte, až budou novináři, manažeři, inzerenti a politici - záměrně či náhodně - pomocí iluzí mlžit nebo přesvědčovat."

 
Mohlo by vás zajímat

Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích
Přehled

Hrůzy zneužívání Epsteinem a jeho známými černé na bílém. Giuffreová vydala paměti

Hrůzy zneužívání Epsteinem a jeho známými černé na bílém. Giuffreová vydala paměti

„Vývoj biologických věd zmenšuje úlohu Boha,“ říká v nové knize lékař Pavel Pafko

„Vývoj biologických věd zmenšuje úlohu Boha,“ říká v nové knize lékař Pavel Pafko
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah kniha experiment psychologie vnímání

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
"Hráli si na vojáčky." Soudí proruský spolek, u jednoho z členů našli dětské porno

"Hráli si na vojáčky." Soudí proruský spolek, u jednoho z členů našli dětské porno

Součástí obžaloby je i obvinění z pornografie. Policie ji našla u jednoho z obžalovaných.
před 33 minutami

Provoz na trati z Prahy do Českých Budějovic stojí, vlak projel návěstidlo

Provoz na železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic zhruba od 10:00 stojí. Příčinou je nedovolená jízda vlaku v Dobřejovicích v jižních Čechách, řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti…
Přečíst zprávu
před 35 minutami
Neviditelná gorila. Vyšla kniha o psychologickém experimentu, který by oklamal i vás

Neviditelná gorila. Vyšla kniha o psychologickém experimentu, který by oklamal i vás

Pokus s názvem Test neviditelné gorily provedli na sklonku 90. let Christopher Chabris a Daniel Simons, psychologové z Harvardu.
před 54 minutami
Drama nad Jihočínským mořem. Během půl hodiny spadly dva americké stroje

Drama nad Jihočínským mořem. Během půl hodiny spadly dva americké stroje

"Mají za to, že by to mohlo být špatné palivo. Zjistíme to. Není, co zatajovat," řekl Trump.
před 58 minutami
Mama hotely jsou v Česku na ústupu. Zato u sousedů bydlí mladí s rodiči i po třicítce

Mama hotely jsou v Česku na ústupu. Zato u sousedů bydlí mladí s rodiči i po třicítce

Češi se osamostatňují dřív než jejich rodiče, i když na Skandinávce nemají. Mama hotely se staly standardem na jihu a nově i na východě Evropy.
před 1 hodinou
Praha jako Paříž. Nástupce Hřiba by rád zdražil parkování SUV, není ale první

Praha jako Paříž. Nástupce Hřiba by rád zdražil parkování SUV, není ale první

Dražší parkování pro SUV i mýto za vjezd tranzitní dopravy. Tak by klidně v budoucnu mohla vypadat doprava v Praze.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko hlásí masivní útok ukrajinských dronů, tvrdí, že jich sestřelilo 193

ŽIVĚ
Rusko hlásí masivní útok ukrajinských dronů, tvrdí, že jich sestřelilo 193

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy