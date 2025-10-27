Neviditelná gorila. Vyšla kniha o psychologickém experimentu, který by oklamal i vás

Jak je možné, že někdo přehlédne gorilu, policista při honičce za pachatelem proběhne kolem brutálního útoku, aniž by ho viděl, a řidička auta přehlédne motocyklistu?
Naše přesvědčení o tom, že nás hands-free v autech zbavilo rozptýlené pozornosti při telefonování, se rozplyne pod tíhou výsledku vědeckého experimentu. Neviditelná gorila často rozhoduje o životě a smrti, protože jsme si jistí, že dáváme pozor, a to přece stačí. Stejně jako si byl jistý kapitán ponorky, který se vynořil do trupu japonské rybářské lodi, nebo kapitáni boeingu, kteří přehlédli jiné letadlo na přistávací dráze.
Naše mysl, naprogramovaná k tomu, aby se bránila rozpoznání vlastní slepoty, si s námi zahrává. Autoři knihy Neviditelná gorila slibují, že je možné rozvinout schopnost nahlédnout do mechanismů vlastní mysli a "…jakmile každodenní iluze poznáte, budete nahlížet jinak i na samotný svět. Uvidíte, jak vám iluze ovlivňují vlastní myšlenky a činy i chování lidí kolem vás. A poznáte, až budou novináři, manažeři, inzerenti a politici - záměrně či náhodně - pomocí iluzí mlžit nebo přesvědčovat."