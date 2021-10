Německou knižní cenu získala Strubelová za román, který začíná v Harrachově

Ústavní soud (ÚS) v úterý vyhověl stížnosti Roberta Tempela, který po zrušení doživotí za dvojnásobnou vraždu na Sokolovsku zůstával ve vězení kvůli dřívějšímu trestu. Okresní soud v Sokolově by měl dát bezodkladně pokyn k propuštění Tempela na svobodu, starší tresty si již odpykal, plyne z nálezu ústavních soudců. Další držení ve výkonu trestu je neústavní, zdůraznil soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Soudce očekává, že by se Tempel mohl dostat na svobodu už dnes. Nález ÚS dostane do datové schránky sokolovský soud i Vězeňská služba, od nichž Fenyk očekává neprodlenou reakci. Do datové schránky sokolovského okresního soudu ale rozhodnutí Ústavního soudu do úterních 15:00, kdy na soudě končí pracovní doba, nedorazilo.

"Musíme vyčkat na doručení rozsudku," řekla po 15:00 mluvčí sokolovského soudu Gabriela Siegelová a dodala, že je tak minimální pravděpodobnost, že by se o Tempelově propuštění rozhodlo ještě dnes.

Propuštění Tempela na svobodu během úterka neočekává ani jeho advokát Jakub Kříž. "Já jsem před nějakou dobou mluvil s panem Tempelem a on mi říkal, že vedení věznice volalo na Okresní soud v Sokolově a tam jim řekli, že už nikdo není v práci a nemají fax. Mně z toho vyplývá, že se k tomu dostanou až zítra (ve středu)," uvedl Kříž s tím, že jde o neověřenou informaci. Sám však ve své datové schránce nález ÚS zhruba v 16:30 ještě neměl. Podle ředitele věznice Bělušice Ondřeje Kroupy jsou pracovníci zařízení připraveni pustit Tempela na svobodu i v noci, dnes však věznice nedostala ze Sokolova signály, že soud pokyn vydá.